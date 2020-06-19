підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Україна
  • Мер Конотопа Семеніхін знайшов у багажнику свого автомобіля п'ять бойових гранат
19 червня 2020, пʼятниця, 10:37 7
Україна 2020-06-19T13:15:03+03:00
Українські Новини
Мер Конотопа Семеніхін знайшов у багажнику свого автомобіля п'ять бойових гранат

Мер Конотопа Семеніхін знайшов у багажнику свого автомобіля п'ять бойових гранат

Елена Новикова
Граната, Конотоп, вибух гранати
Граната. Фото: поліція
Граната. Фото: поліція

Мер Конотопа Сумської області Артем Семеніхін виявив у своєму автомобілі 5 гранат і викликав поліцію, у той час, як раніше у Хмельницькій області біля багатоповерхівки стався вибух.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Сумської області, передають Українські Новини.

Пригода сталася близько 23:00 18 червня в одному з гаражних кооперативів в Конотопі.

За словами заявника, ймовірні боєприпаси знаходилися в багажному відділенні, на місці запасного колеса, в упаковуванні, перемотаною ізострічкою.

Семеніхін стверджував, що всі п'ять гранат без запалів.

На повідомлення за вказаною адресою виїхали керівник Конотопського відділу поліції, слідчо-оперативна і вибухотехнічна групи, криміналісти та кінологи.

Слідчі розв'язують питання про внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Встановлюються всі обставини події.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році правоохоронці затримали ексрадника мера Конотопа за підозрою в хуліганстві і зберіганні гранат.

Раніше граната вибухнула в київському гуртожитку, повідомляли Українські Новини.

Більше новин про: Граната Конотоп вибух гранати

У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
Новини
Європейська бізнес асоціація вважає за необхідне припинити збір грошових відрахувань за приватне копіювання до 2021 13:29
Андрій Богдан "героїчно" кинув свою Tesla посеред дороги, перекривши майже півтори смуги для руху 13:21
У МОН розповіли, скільки абітурієнтів зареєструвалися на ЗНО-2020 13:10
Володимир Зеленський. Фото: Telegram-канал/ Zelenskiy/Official
Зеленський розповів, які літаки входять до президентського авіапарку 13:06
В США умер сын бывшего советского лидера Никиты Хрущева У США помер син колишнього радянського лідера Микити Хрущова 13:05
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
більше новин
Порушення карантину Зеленським: суд чекає від КС офіційного тлумачення недоторканності Президента
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok