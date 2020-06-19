Мер Конотопа Семеніхін знайшов у багажнику свого автомобіля п'ять бойових гранат

Мер Конотопа Сумської області Артем Семеніхін виявив у своєму автомобілі 5 гранат і викликав поліцію, у той час, як раніше у Хмельницькій області біля багатоповерхівки стався вибух. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Сумської області, передають Українські Новини. Пригода сталася близько 23:00 18 червня в одному з гаражних кооперативів в Конотопі. За словами заявника, ймовірні боєприпаси знаходилися в багажному відділенні, на місці запасного колеса, в упаковуванні, перемотаною ізострічкою. Семеніхін стверджував, що всі п'ять гранат без запалів. На повідомлення за вказаною адресою виїхали керівник Конотопського відділу поліції, слідчо-оперативна і вибухотехнічна групи, криміналісти та кінологи. Слідчі розв'язують питання про внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються всі обставини події. Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році правоохоронці затримали ексрадника мера Конотопа за підозрою в хуліганстві і зберіганні гранат. Раніше граната вибухнула в київському гуртожитку, повідомляли Українські Новини.