У Київській області військовий розбирав гранату і випадково підірвав

У Київській області поліція затримала військового, який спробував удома розібрати гранату, що призвело до вибуху. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Інцидент стався в Білоцерківському районі. При вибуху військовий отримав травму.

"Молодий чоловік, перебуваючи у відпустці, разом з вітчимом розпивав спиртні напої. Старший чоловік розповів, що у нього є граната. Військовослужбовець взяв почав її розбирати, заявивши, що розбирається в цьому. Однак, при складанні гранати він допустив помилку і стався вибух, який і призвів до травми", – йдеться в повідомленні.

Лікарям чоловік заявив, що травму отримав під час вибуху петарди, однак слідчі поліції з'ясували справжню причину.

"В будинку поліцейські знайшли залишки запалу та набої до рушниці 16 калібру, які вилучили в якості речових доказів. Хлопця затримали. Йому оголошено про підозру та судом обрано запобіжний захід – домашній арешт", - повідомили в поліції.

Вітчим потерпілого також поміщений під домашній арешт.

Як повідомляли Українські Новини, 7 січня 3 людини госпіталізовано в результаті вибух бойової гранати РГД-5 в гуртожитку комунального підприємства "Одесміськелектротранс" в Одесі.

19 листопада 2019 чоловік загинув через вибух гранати в Днипре.