Міністр сільського господарства буде призначений максимум у вересні, — Зеленський

Не пізніше вересня буде призначений міністр сільського господарства, - заявляє Президент Володимир Зеленський.

Про це він повідомив в Луцьку на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області, передають Українські Новини.

"У нас залишилася один сесійний тиждень - наступний. А потім Верховна Рада у нас відпочиває, але ми будемо працювати. Тому не знаю, чи встигнемо призначити нового міністра та створити міністерство так швидко. Але максимум у вересні, коли депутати знову вийдуть працювати, ми призначимо. У нас буде окремий міністр сільського господарства", - сказав він.

Раніше Зеленський припускав, що міністр сільського господарства буде призначений парламентом до 15 липня.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Верховна Рада призначила міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заступника генерального директора агрохолдингу Ukrlandfarming Ігоря Петрашка.

Тоді ж Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в уряді буде створена посада під розвиток промисловості та Міністерство агропромислового розвитку.

У вересні 2019 року Кабінет Міністрів перейменував 4 міністерства і створив 2 нові.

Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі перейменували в Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Також було прийнято рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.