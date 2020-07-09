підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Міністр сільського господарства буде призначений максимум у вересні, — Зеленський
09 липня 2020, четвер, 20:50 6
Політика 2020-07-09T22:15:02+03:00
Українські Новини
Міністр сільського господарства буде призначений максимум у вересні, — Зеленський

Міністр сільського господарства буде призначений максимум у вересні, — Зеленський

Валерия Драгомирова
Президент, Верховна Рада України, Зеленський, міністри
Зеленський. Фото: ОПУ
Зеленський. Фото: ОПУ

Не пізніше вересня буде призначений міністр сільського господарства, - заявляє Президент Володимир Зеленський.

Про це він повідомив в Луцьку на зустрічі з представниками бізнесу Волинської області, передають Українські Новини.

"У нас залишилася один сесійний тиждень - наступний. А потім Верховна Рада у нас відпочиває, але ми будемо працювати. Тому не знаю, чи встигнемо призначити нового міністра та створити міністерство так швидко. Але максимум у вересні, коли депутати знову вийдуть працювати, ми призначимо. У нас буде окремий міністр сільського господарства", - сказав він.

Раніше Зеленський припускав, що міністр сільського господарства буде призначений парламентом до 15 липня.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Верховна Рада призначила міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заступника генерального директора агрохолдингу Ukrlandfarming Ігоря Петрашка.

Тоді ж Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в уряді буде створена посада під розвиток промисловості та Міністерство агропромислового розвитку.

У вересні 2019 року Кабінет Міністрів перейменував 4 міністерства і створив 2 нові.

Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі перейменували в Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Також було прийнято рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом його приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Більше новин про: Президент Верховна Рада України Зеленський міністри

Поліція розглядає 3 основні версії виникнення поже...
Юрій Дощатов: основних кандидатів на пост міністра...
Зліт і падіння Віктора Януковича: сьогодні екс-пре...
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення дос...
Пожежу в Луганській області локалізували
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на "Подільський експрес"
Новини
З понеділка Британія ще більше послаблює карантин 21:58
Зеленський переїхав жити на держдачу в Конча-Заспу, яку відремонтували за держрахунок, - розслідування 21:53
Німеччина відмовилася прийняти участь у міністерській зустрічі G7 через Трампа, – ЗМІ 21:35
У Бойка вимагають вигнати Рєзнікова з Тристоронньої контактної групи за відмову від Мінських угод 21:17
Сербські ЗМІ звинуватили Україну в причетності до протестів у Белграді 21:04
більше новин
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Дубінський розкрив скандальні подробиці ДТП за участю голови податкової Любченком 20:43
Нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально 15:59
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Зеленський нагородив українських артистів. Фото: прес-служба Президента
Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції за внесок у розвиток держави 10:45
більше новин
У Київській області зменшується кількість нових випадків COVID-19. В якому районі хворіють найбільше
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok