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17 квітня 2020, пʼятниця, 14:05 18
Світ 2020-04-17T17:15:03+03:00
Українські Новини
Facebook буде попереджати користувачів про фейкову інформацію про коронавірус

Facebook буде попереджати користувачів про фейкову інформацію про коронавірус

Елизавета Кесельман
Facebook, Фейк, Попередження, Коронавірус
Facebook. Фото: pixabay
Facebook. Фото: pixabay

В той час, як Google забанив 18 млн фейкових листів про коронавірус, компанія Facebook заявила про нове впровадження - попереджати своїх читачів про появу фейкової інформації про COVID-19. Про це компанія заявила на своєму сайті.

У компанії заявили, що користувачів, які реагують на фейковую новину про коронавірус, планують перенаправляти користувачів на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Ми збираємося почати показувати повідомлення у стрічці новин людям, які лайкнули, відреагували або прокоментували неправдиву або небезпечну дезінформацію про COVID-19, яку соцмережа видалила. Ми хочемо зв'язати людей, які могли взаємодіяти з шкідливою дезінформацією про вірус, із правдою з авторитетних джерел у випадку, якщо вони знову побачать чи почують ці заяви з Facebook. Люди почнуть бачити ці повідомлення в найближчі тижні", - повідомили в компанії.

У Facebook відзначили, що протягом березня компанія анонсувала попередження про 40 млн постів, пов'язаних з коронавірусом. У 95% випадках після появи попередження користувачі не переходили на перегляд.

Як повідомляли Українські Новини, раніше СБУ заявила, що Росія спонсорувала розпалювання паніки в Україні через коронавірус за допомогою інтернет-агітаторів.

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