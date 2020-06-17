Законопроект про гральний бізнес визнали неконституційним, – ЗМІ

Головне юридичне управління Верховної Ради України дало негативну оцінку законопроекту про регулювання ринку азартних ігор. Законопроект №2285-д, що ініційований депутатом від фракції "Слуга народу" Олегом Марусяком, не відповідає нормам Конституції.

Про це повідомило інтернет-видання РБК-Україна, посилаючись на офіційний веб-сайт парламенту.

Зокрема, неконституційним є створення Комісії з регулювання азартних ігор. У той же час законопроект дає повноваження профільному комітету з фінансів, податкової та митної політики визначати членів конкурсної комісії, яка потім обирає голову і членів Комісії з регулювання азартних ігор. Це фактично наділяє Комітет повноваженнями одноосібно створювати Комісію з регулювання азартних ігор, оскільки роль Кабінету міністрів України в цьому процесі є суто номінальною.

Законопроект передбачає, що голова та члени Уповноваженого органу призначаються на посади Кабінетом Міністрів у порядку, визначеному цим Законом, зокрема з-поміж кандидатів, поданих Конкурсною комісією, що утворюється при Кабінеті Міністрів.

До складу Конкурсної комісії входять 5 осіб за поданням комітету Ради, до предмета відання якого належать питання діяльності з випуску та проведення лотерей, оподаткування суб’єктів такої діяльності, гральний бізнес. Проте, комітети парламенту відповідно до Конституції та закону "Про комітети Верховної ради України" не є самостійними суб’єктами парламентського контролю, вони беруть участь у його здійсненні лише на стадії підготовки та попереднього розгляду питань, віднесених до сфери парламентського контролю Ради.

Тому, з огляду на особливості конституційно-правового статусу комітет Ради не може бути суб’єктом подання кандидатур до Конкурсної комісії з обрання голови та членів уповноваженого органу, зазначається у висновку Головного юридичного управління.

Законопроектом передбачається визначити Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей уповноваженим органом державного регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор, що є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. По суті, йдеться про утворення законом зазначеного центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом.

"Вважаємо, що законодавче визначення особливостей правового статусу цієї Національної комісії не випливає з конституційної моделі організації влади в Україні, за якою державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Як відомо, Конституція України не містить підстав для розширення законом повноважень Верховної ради щодо утворення законом центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом", - зазначили експерти Головного юридичного управління Ради.

Експерти підкреслили, що створення центрального органу виконавчої влади належить до повноважень уряду, а не парламенту.

Як раніше повідомляли ЗМІ, законопроект про законодавче регулювання азартного бізнесу розроблявся за участю бізнесмена Бориса Баума. Повідомлялося, що сам Баум зізнавався в своїх інтерв'ю, що має всі шанси очолити Комісію з азартних ігор.

17 червня стало відомо, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) проведе експертизу законопроекту про легалізацію та державне регулювання азартних ігор. Експертиза призупинить розгляд законопроекту в термін до 10 днів.