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22 січня 2020, середа, 15:10 247
Події 2020-01-22T15:14:41+02:00
Українські Новини
Нардеп Кива в київському ресторані влаштував бійку з ветераном АТО

Нардеп Кива в київському ресторані влаштував бійку з ветераном АТО

Сергій Паламаренко
Ілля Кива, ОПЗЖ, Опозиційна платформа - За життя, Михайло Майман, ветеран ато, Бійка
Ілля Кива, Фото: прес-служба
Ілля Кива, Фото: прес-служба

22 січня близько 12:00 в ресторані Mocco boutique restaurant, який знаходиться в Києві на вул. Хрещатик, депутат Верховної Ради України від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива влаштував бійку з одним із відвідувачів.

Відеозапис інциденту опублікував Telegram-канал "Новина".

В ресторані Кива зустрічався з представниками кримінального середовища м. Дніпро: на відеозаписі камери спостереження зафіксований кримінальний авторитет на прізвисько "Бельмондо".

В якийсь момент Кива став провокувати одного з відвідувачів ресторану. Ним виявився ветеран антитерористичної операції (АТО) Михайло Майман.

Кива підійшов до чоловіка й спробував вдарити його головою, у відповідь отримав відсіч, після чого насилу втримався на ногах. На відеозаписі видно, як після цього особиста охорона Киви оточила та побила Маймана.

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