На Берлінале покажуть унікальний фільм Сенцова, над яким він працював у російській в'язниці

Світова прем'єра фільму "Номери" Олега Сенцова і Ахтема Сеітаблаєва відбудеться в рамках Berlinale 2020.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держкіно.

"Фільм "Номери" був зрежисований дистанційно і є унікальним явищем для української кіноіндустрії. Над стрічкою працював тандем двох режисерів — Олега Сенцова, який під час роботи над фільмом перебував у колонії суворого режиму на півночі Росії, та Ахтема Сеітаблаєва, який допомагав втілювати задум на знімальному майданчику разом з продюсеркою фільму Анною Паленчук. Робочий процес Олег і Ахтем обговорювали у листах, яких, за словами Анни, було більше сотні", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що світова прем’єра фільму у Берліні відбудеться 18 лютого. Прем’єра фільму "Номери" Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва в Україні запланована на осінь 2020 року.

Фільм "Номери" – повнометражний художній фільм, що був створений за однойменною п'єсою Олега Сенцова. Це розповідь про ув’язнене суспільство, яке намагається побороти свої страхи та отримати свободу. У світі Номерів все підпорядковується суворій системі й верховному правителю – Нулю. Десять героїв вже звикли бігти по колу і робити все відповідно до книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони. Це руйнує спокій пасивної влади. Раптово непохитна віра Номерів розколюється на шматки. Вони хочуть самостійно вирішувати свою долю, отримати імена і створити новий світ, де будуть панувати їх закони.

Нагадаємо, у 2017 році в Німеччині на міжнародному кінофестивалі "Берлінале" відбулася прем'єра документального фільму про засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Після чого фільм "Процес" справі про Сенцова виклали у відкритий доступ.

7 вересня Україна і Росія обмінялися полоненими у форматі 35 на 35. Зокрема, був звільнений Сенцов, затриманий в Криму в травні 2014 року.