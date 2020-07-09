В Україні через економію закриють 8 колоній, будівлі запропонують інвесторам

Міністерство юстиції ухвалило рішення про закриття восьми установ виконання покарань. Про це сказала заступник міністра юстиції Олена Висоцька на сторінці Мін'юсту Facebook.

6 липня відбулося засідання комісії з оптимізації установ виконання покарань, на якому було прийнято рішення про оптимізацію наступних установ:

Ковельська виховна колонія;

Черкаська виправна колонія №62;

Дергачівська виправна колонія №109;

Жовтоводська виправна колонія №26;

Ігренський виправний центр №133;

Чорноморська виправна колонія №74;

Ширяївський виправний центр №111;

Устинівський виправний центр №37.

Ув'язнених переведуть в інші колонії, а персонал звільнять і запропонують нову роботу.

Вона також додала, що майнові комплекси установ виконання покарань, які закривають, запропонують інвесторам для того, щоб "покращувати нашу інфраструктуру, зокрема, ремонтувати або будувати нові слідчі ізолятори".

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня Мін'юст відкрив платні камери в СІЗО Запоріжжя, Вільнянському районі Запорізької області і Дніпрі.

У Ченігівському СІЗО кілька ув'язнених спробували втекти.