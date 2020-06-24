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24 червня 2020, середа, 16:55 159 Документ
Суспільство 2020-06-24T17:45:01+03:00
Українські Новини
Головний рабин України та Києва звинуватив Ситника в антисемітизмі

Головний рабин України та Києва звинуватив Ситника в антисемітизмі

Сергій Паламаренко
НАБУ, Артем Ситник, Моше Реувен Асман, Головний рабин України та Києва
Артем Ситник. Фото: Українське Фото
Артем Ситник. Фото: Українське Фото

Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман просить Президента України Володимира Зеленського розібратися з переслідуванням і утиском членів єврейської громади зі сторони директора Національного антиоррупционного бюро України (НАБУ) Артема Ситника.

Про це повідомило інформаційне агентство УНІАН.

Відповідне звернення до Президента головний рабин України і Києва опубликовал на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook. Він просить взяти під свій контроль ситуацію з переслідуванням та утиском членів єврейської громади і допомогти відновити справедливість. Як заявив Моше Реувен Асман, НАБУ протиправно прослуховувало будівлю синагоги Бродського у Києві та стежило за прихожанами - членами єврейської громади. Також він заявив про переслідування і протиправний тиск на них з боку НАБУ, який здійснюється під виглядом розслідування кримінального провадження, яке в ЗМІ називають справою "Золотого Мандарина".

Раніше Ситник на засіданні парламентського комітету звинуватив рабина у брехні, і Моше Реувен опублікував офіційні документи, які свідчать, що прослушка проводилася саме за адресою синагоги. "Тут неможливо не згадати, що переслідуванням наших парафіян керують ті самі люди, що стали відомими навесні 2018 року у зв'язку з антисемітськими розмовами в кабінеті керівника САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури). Ці висловлювання, що звучать в найвищих кабінетах українських правоохоронців, були розтиражовані з дозволу керівника НАБУ. Ці факти в сукупності призводять до думки про спланований саме проти представників єврейської громади характер діяльності НАБУ і САП, і переслідування саме за національною і релігійною ознакою", - стверджує рабин, також заявивши про факти відвертого залякування підозрюваних і свідків з тим, щоб змусити давати "потрібні" свідчення.

За заявою Моше Реувена Асмана, ситуація навколо переслідування та утисків членів єврейської громади набула такого масштабу, що підриває не тільки внутрішній правопорядок, а й дискредитує Україну на міжнародній арені.

Нагадаємо, Харківська правозахисна група раніше заявила, що політичні переслідування у справі "Золотого мандарина", про яке згадує рабин, ведуться НАБУ з метою тиску на суддю Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Ганну Юдківську та народного депутата Георгія Логвинського, що призведе до міжнародного скандалу. За словами Євгена Захарова, в Раді Європи вже проходить службове розслідування, та Україна ризикує стати першою в історії державою, яку звинуватять у тиску на ЄСПЛ.

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