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09 липня 2020, четвер, 10:34 6
Зовнішня політика 2020-07-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
СБУ вважає, що заклик Гонтаревої до МВФ шкодить безпеці України

СБУ вважає, що заклик Гонтаревої до МВФ шкодить безпеці України

Анна Рудык
СБУ, МВФ, Міжнародний валютний фонд, Служба безпеки України, Валерія Гонтарева
Валерія Гонтарєва
Валерія Гонтарєва

Служба безпеки (СБУ) закликає колишню голову Національного банку Валерію Гонтареву утриматися від неоднозначних коментарів щодо Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це сказано в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Сьогодні у багатьох засобах масової інформації поширюються коментарі колишнього керівництва Національного банку України, яке заявило про те, що МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною і зажадати достроково погасити кредити... Ми закликаємо всіх ексчиновників утриматися від подібних неоднозначних коментарів", — сказано в ньому.

У повідомленні наголошується, що СБУ поважає право кожного громадянина на свободу слова, однак вважає неприпустимими заяви, які можуть завдати шкоди національній безпеці держави, зокрема в фінансово-економічної сфері, і негативно вплинути на ситуацію в країні.

Як повідомляли Українські Новини, колишня глава Нацбанку Валерія Гонтарєва вважає, що Міжнародний валютний фонд повинен "заморозити" співпрацю з Україною і зажадати достроково погасити кредити, поки президент України Володимир Зеленський не призначить незалежного голову Нацбанку.

Тим часом звільненого голову Нацбанку Смолія пов'язують з командою Гонтарєвої, при якій він отримав перше призначення в НБУ.

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