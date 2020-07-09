ЄСПЛ не дозволив НАБУ і САП притягнути до кримінальної відповідальності Логвинського

Європейський суд з прав людини не дозволив Національному антикорупційному бюро (НАБУ) і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) притягнути до кримінальної відповідальності колишнього депутата від фракції "Народний фронт" Георгія Логвинського за організацію корупційної схеми з заволодінням 54 млн гривень.

Про це сказано в повідомленні прес-служби НАБУ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Європейський суд з прав людини не дозволив НАБУ і САП притягнути екс-народного депутата України, одного з контролерів компанії "Золотий мандарин ойл", до кримінальної відповідальності за організацію корупційної схеми із заволодінням 54 млн грн", — сказано в ньому.

Наголошується, що слідство зібрало достатньо доказів для повідомлення йому про підозру, однак через його "імунітет" як близького родича судді ЄСПЛ правоохоронним органам довелося просити дозволу у цього суду для вчинення відповідної процесуальної дії.

"Наголошуємо, що рішення ЄСПЛ (прийнято 6 липня 2020) стосується виключно одного з фігурантів розслідування і фактично робить неможливим повідомлення йому про підозру до позбавлення імунітету", — сказано в ньому.

Досудове розслідування щодо решти 6 учасників корупційної схеми, серед яких — колишній урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, перший заступник міністра юстиції, бенефіціар приватної компанії і ще три людини, наближені до колишнього депутата, триває.

Усі ці учасники схеми, що розслідується в рамках кримінального провадження, отримали підозри, а Вищий антикорупційний суд визнав ці підозри обґрунтованими і обрав підозрюваним запобіжні заходу.

У повідомленні наголошується, що спроби притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів суддів ЄСПЛ є поодинокими, а в Україні такої практики взагалі раніше не було.

НАБУ підкреслює, що така ситуація ускладнила роботу слідства, що, в кінцевому підсумку, вплинуло на суть рішення, прийнятого ЄСПЛ з приводу родича судді даного суду.

Як повідомляли Українські Новини, ймовірну причетність екс-депутата Логвинского до присвоєння 54 млн гривень з держбюджету засекретили.

Також Холодницький запобіг оголошенню підозри Логвинському.