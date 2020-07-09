підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 липня 2020, четвер, 10:10 11
Зовнішня політика 2020-07-09T11:30:03+03:00
Українські Новини
ЄСПЛ не дозволив НАБУ і САП притягнути до кримінальної відповідальності Логвинського

ЄСПЛ не дозволив НАБУ і САП притягнути до кримінальної відповідальності Логвинського

Анна Рудык
НАБУ, САП, ЄСПЛ, Георгій Логвинський
Георгій Логвинський
Георгій Логвинський

Європейський суд з прав людини не дозволив Національному антикорупційному бюро (НАБУ) і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) притягнути до кримінальної відповідальності колишнього депутата від фракції "Народний фронт" Георгія Логвинського за організацію корупційної схеми з заволодінням 54 млн гривень.

Про це сказано в повідомленні прес-служби НАБУ в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Європейський суд з прав людини не дозволив НАБУ і САП притягнути екс-народного депутата України, одного з контролерів компанії "Золотий мандарин ойл", до кримінальної відповідальності за організацію корупційної схеми із заволодінням 54 млн грн", — сказано в ньому.

Наголошується, що слідство зібрало достатньо доказів для повідомлення йому про підозру, однак через його "імунітет" як близького родича судді ЄСПЛ правоохоронним органам довелося просити дозволу у цього суду для вчинення відповідної процесуальної дії.

"Наголошуємо, що рішення ЄСПЛ (прийнято 6 липня 2020) стосується виключно одного з фігурантів розслідування і фактично робить неможливим повідомлення йому про підозру до позбавлення імунітету", — сказано в ньому.

Досудове розслідування щодо решти 6 учасників корупційної схеми, серед яких — колишній урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, перший заступник міністра юстиції, бенефіціар приватної компанії і ще три людини, наближені до колишнього депутата, триває.

Усі ці учасники схеми, що розслідується в рамках кримінального провадження, отримали підозри, а Вищий антикорупційний суд визнав ці підозри обґрунтованими і обрав підозрюваним запобіжні заходу.

У повідомленні наголошується, що спроби притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів суддів ЄСПЛ є поодинокими, а в Україні такої практики взагалі раніше не було.

НАБУ підкреслює, що така ситуація ускладнила роботу слідства, що, в кінцевому підсумку, вплинуло на суть рішення, прийнятого ЄСПЛ з приводу родича судді даного суду.

Як повідомляли Українські Новини, ймовірну причетність екс-депутата Логвинского до присвоєння 54 млн гривень з держбюджету засекретили.

Також Холодницький запобіг оголошенню підозри Логвинському.

 

Більше новин про: НАБУ САП ЄСПЛ Георгій Логвинський

НАБУ заочно повідомило Злочевському про підозру у ...
Холодницький пішов у відпустку...
Кабмін відклав розгляд змін до закону про люстраці...
Можливу причетність ексдепутата Логвинського до пр...
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки
Новини
МОЗ планує повноцінний запуск електронних лікарняних на початку 2021 року 11:18
Українську митницю треба реформувати за типом патрульної поліції, - Пудрик 11:11
Виплати за зеленим тарифом ВЕС в Україні в 1,5-2,5 рази вищі, ніж у Німеччині, — Герус 11:03
КС почав розгляд конституційності призначення Ситника директором НАБУ 11:03
В селище, де живе ексглава НБУ Смолій, невідомі привезли труну і вінки 11:00
більше новин
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
В селище, де живе ексглава НБУ Смолій, невідомі привезли труну і вінки 11:00
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
більше новин
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення доступності, цього не можна допустити, – Струневич 14:11
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Економіка України продовжує падати, — Мінекономіки 09:16
Албанія потрапила в український список "червоної зони" 14:33
більше новин
На Донбасі ЗСУ зазнали втрат: загинув один військовий, ще трьох поранено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok