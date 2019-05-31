Холодницький запобіг оголошенню підозри Логвинському, - ЗМІ

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в квітні несподівано замінив процесуального керівника у "справі Логвинского", коли справа вийшла на фінішну пряму.\r\nПро це свідчить відповідь Національного антикорупційного бюро, пише видання "Наші гроші".\r\nЯк пише видання, детективи розслідують кримінальне провадження №52017000000000361 з серпня 2017 року. За даними слідства, службові особи Мін’юсту за попередньою змовою з народним депутатом та пов’язаними з ним особами організували заволодіння та подальшу легалізацію 54,18 млн грн коштів держбюджету в інтересах ТОВ "Золотой Мандарин Ойл". Крім того, встановлено, що дії службових осіб фірми призвели до завдання збитків "Родовід Банку" (99,9% належить державі) на суму 1,11 млрд грн. Це все підтверджується висновками судово-економічних експертиз.\r\n11 квітня цього року детективи за погодження з начальником відділу САП Сергієм Козачиною повідомили про підозру службовій особі ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" (за ч. 5 ст. 191 КК). Після повідомлення про підозру ця особа почала взаємодіяти зі слідством, зокрема, надала викривальні свідчення щодо участі у схемі інших осіб.\r\n15 квітня постановою прокурора САП справу стосовно цієї особи виділили в окреме провадження.\r\n22 квітня постановою прокурора кваліфікацію дій цієї особи було змінено (на ст. 205 КК), а 24 квітня матеріали розслідування разом з клопотанням про звільнення цієї особи від кримінальної відповідальності було направлено на розгляд до Солом’янського райсуду Києва.\r\nУ НАБУ зазначили, що надані вказаною особою покази підтвердили причетність реальних бенефіціарів ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" до схеми. "На даний момент детективи зібрали достатньо доказів для повідомлення про підозру іншим особам у цьому кримінальному провадженні. Були підготовлені проекти повідомлення про підозру, які в робочому порядку вивчалися прокурорами шостого відділу САП для їх остаточного погодження", – підкреслили в Національному бюро.\r\nРазом з тим 16 травня в НАБУ надійшла постанова Холодницького від 25 квітня про зміну групи прокурорів у цьому провадженні. Старшим групи було призначено його заступника Володимира Кривенка. Натомість прокурора Козачину взагалі виключили зі складу групи прокурорів у зв’язку з нібито неефективним процесуальним керівництвом у справі.\r\nВтім, на думку детективів, прокурор Козачина процесуальне керівництво у провадженні №52017000000000361 здійснював ефективно, забезпечував наступальність, повноту, всебічність та об’єктивність, підтримував ініціативи детективів щодо проведення тих чи інших слідчих та процесуальних дій.\r\n"Під процесуальним керівництвом Козачини С.С. у кримінальному провадженні №52017000000000361 зібрано матеріали, що налічують понад 60 томів та в яких містяться докази можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб Міністерства юстиції категорії "А", народного депутата України та його помічників", – зазначили в НАБУ.\r\nНагадаємо, на т. зв. "акваріумних плівках" з кабінету керівника САП на початку 2018 року було зафіксовано, як Холодницький гарантує нардепу від "Народного фронту" Георгію Логвинському, що контролює справу щодо нього.\r\nНардеп: Я хочу понимать, что мы дальше делаем, мы (ненормативна лексика) – это хорошо, но…\r\nКерівник САП: Я повністю контролюю ситуацію. Поки що я розбирався, там загрози тобі немає… Обставин для твоєї небезпеки там не бачу…\r\nПриблизно за годину після цієї зустрічі з нардепом Холодницький викликав старшого групи прокурора Сергія Козачину. Останній сказав, що збирається оголошувати підозру Логвинському у вчиненні корупційних злочинів. На що Холодницький відповів, що у справі "присутній політичний момент". А наприкінці розмови заявив, що справи щодо Логвинського потрібно або відкласти на невизначений строк, або закрити взагалі.\r\nЯк відомо, раніше Георгій Логвинський прокоментував скандал навколо квартири прокурора Козачини.