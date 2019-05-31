Холодницький запобіг оголошенню підозри Логвинському, - ЗМІ

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в квітні несподівано замінив процесуального керівника у "справі Логвинского", коли справа вийшла на фінішну пряму.

Про це свідчить відповідь Національного антикорупційного бюро, пише видання "Наші гроші".

Як пише видання, детективи розслідують кримінальне провадження №52017000000000361 з серпня 2017 року. За даними слідства, службові особи Мін’юсту за попередньою змовою з народним депутатом та пов’язаними з ним особами організували заволодіння та подальшу легалізацію 54,18 млн грн коштів держбюджету в інтересах ТОВ "Золотой Мандарин Ойл". Крім того, встановлено, що дії службових осіб фірми призвели до завдання збитків "Родовід Банку" (99,9% належить державі) на суму 1,11 млрд грн. Це все підтверджується висновками судово-економічних експертиз.

11 квітня цього року детективи за погодження з начальником відділу САП Сергієм Козачиною повідомили про підозру службовій особі ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" (за ч. 5 ст. 191 КК). Після повідомлення про підозру ця особа почала взаємодіяти зі слідством, зокрема, надала викривальні свідчення щодо участі у схемі інших осіб.

15 квітня постановою прокурора САП справу стосовно цієї особи виділили в окреме провадження.

22 квітня постановою прокурора кваліфікацію дій цієї особи було змінено (на ст. 205 КК), а 24 квітня матеріали розслідування разом з клопотанням про звільнення цієї особи від кримінальної відповідальності було направлено на розгляд до Солом’янського райсуду Києва.

У НАБУ зазначили, що надані вказаною особою покази підтвердили причетність реальних бенефіціарів ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" до схеми. "На даний момент детективи зібрали достатньо доказів для повідомлення про підозру іншим особам у цьому кримінальному провадженні. Були підготовлені проекти повідомлення про підозру, які в робочому порядку вивчалися прокурорами шостого відділу САП для їх остаточного погодження", – підкреслили в Національному бюро.

Разом з тим 16 травня в НАБУ надійшла постанова Холодницького від 25 квітня про зміну групи прокурорів у цьому провадженні. Старшим групи було призначено його заступника Володимира Кривенка. Натомість прокурора Козачину взагалі виключили зі складу групи прокурорів у зв’язку з нібито неефективним процесуальним керівництвом у справі.

Втім, на думку детективів, прокурор Козачина процесуальне керівництво у провадженні №52017000000000361 здійснював ефективно, забезпечував наступальність, повноту, всебічність та об’єктивність, підтримував ініціативи детективів щодо проведення тих чи інших слідчих та процесуальних дій.

"Під процесуальним керівництвом Козачини С.С. у кримінальному провадженні №52017000000000361 зібрано матеріали, що налічують понад 60 томів та в яких містяться докази можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб Міністерства юстиції категорії "А", народного депутата України та його помічників", – зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, на т. зв. "акваріумних плівках" з кабінету керівника САП на початку 2018 року було зафіксовано, як Холодницький гарантує нардепу від "Народного фронту" Георгію Логвинському, що контролює справу щодо нього.

Нардеп: Я хочу понимать, что мы дальше делаем, мы (ненормативна лексика) – это хорошо, но…

Керівник САП: Я повністю контролюю ситуацію. Поки що я розбирався, там загрози тобі немає… Обставин для твоєї небезпеки там не бачу…

Приблизно за годину після цієї зустрічі з нардепом Холодницький викликав старшого групи прокурора Сергія Козачину. Останній сказав, що збирається оголошувати підозру Логвинському у вчиненні корупційних злочинів. На що Холодницький відповів, що у справі "присутній політичний момент". А наприкінці розмови заявив, що справи щодо Логвинського потрібно або відкласти на невизначений строк, або закрити взагалі.

Як відомо, раніше Георгій Логвинський прокоментував скандал навколо квартири прокурора Козачини.