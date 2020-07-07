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07 липня 2020, вівторок, 12:05 6
Судова влада 2020-07-07T13:15:02+03:00
Українські Новини
Можливу причетність ексдепутата Логвинського до присвоєння 54 млн гривень з держбюджету засекретили

Можливу причетність ексдепутата Логвинського до присвоєння 54 млн гривень з держбюджету засекретили

Елена Новикова
Привласнення держкоштів, Георгій Логвинський, Офіс Генпрокурора, Повідомлення про підозру, Засекречення
Офіс Генпрокурора. Фото з відкритих джерел
Офіс Генпрокурора. Фото з відкритих джерел

Офісом генпрокурора було засекречено можливу причетність колишнього депутата Верховної Ради Георгія Логвинського ("Народний фронт") до присвоєння 54 млн гривень з державного бюджету, в той час, як суд зобов'язав генпрокурора Ірину Венедиктову відкрити кримінальне провадження стосовно керівництва САП про можливе перевищення влади, порушенні недоторканості житла, втручання у діяльність державного діяча при розслідуванні справи проти колишнього депутата Верховної Ради Георгія Логвинського.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Українських Новин.

Зокрема, Офісу генпрокурора відмовився надати інформацію про те, повідомлено про підозру Логвинскому і якщо ні, то чому.

Офіс генпрокурора зазначив, що такі відомості є даними досудового розслідування і становлять таємницю слідства, а тому не можуть бути оприлюднені.

Як повідомляли Українські Новини, в свою чергу, ексдепутат від "народного фронту" Георгій Логвинський заперечує причестність до присвоєння з державного бюджету 54 млн гривень.

Крім того, в 2019 році керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в квітні несподівано замінив процесуального керівника у "справі Логвинского", коли справа вийшла на фінішну пряму.

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