Можливу причетність ексдепутата Логвинського до присвоєння 54 млн гривень з держбюджету засекретили

Офісом генпрокурора було засекречено можливу причетність колишнього депутата Верховної Ради Георгія Логвинського ("Народний фронт") до присвоєння 54 млн гривень з державного бюджету, в той час, як суд зобов'язав генпрокурора Ірину Венедиктову відкрити кримінальне провадження стосовно керівництва САП про можливе перевищення влади, порушенні недоторканості житла, втручання у діяльність державного діяча при розслідуванні справи проти колишнього депутата Верховної Ради Георгія Логвинського.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Українських Новин.

Зокрема, Офісу генпрокурора відмовився надати інформацію про те, повідомлено про підозру Логвинскому і якщо ні, то чому.

Офіс генпрокурора зазначив, що такі відомості є даними досудового розслідування і становлять таємницю слідства, а тому не можуть бути оприлюднені.

Як повідомляли Українські Новини, в свою чергу, ексдепутат від "народного фронту" Георгій Логвинський заперечує причестність до присвоєння з державного бюджету 54 млн гривень.

Крім того, в 2019 році керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в квітні несподівано замінив процесуального керівника у "справі Логвинского", коли справа вийшла на фінішну пряму.