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08 липня 2020, середа, 23:52 6
Силові структури 2020-07-09T08:05:29+03:00
Українські Новини
Співробітник ДБР "зливав" дані розслідувань

Співробітник ДБР "зливав" дані розслідувань

Надежда Комендантова
Державне бюро розслідувань, Розслідування, Державне бюро розслідувань України, Олег Корецький
ДБР Фото: ДБР
ДБР Фото: ДБР

Тоді як ДБР завершило справу проти Порошенка про призначення Семочка, співробітник Держбюро розслідувань Олег Корецький "зливав" дані бюро розслідувань різних справах.

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

"Корецький О. П. анонсував своє велике інтерв'ю з "викриттями". Зрозуміло, що все це банальні спекуляції, оскільки Корецький буквально завтра готується на вихід з бюро. Перш за все через свою дивну звичку "зливати" на сторону важливу інформацію у справах", - сказав співрозмовник.

З його слів, "злив" інформації Корецьким був виявлений в результаті внутрішнього розслідування і проведення перевірки на поліграфі (детекторі брехні).

"Цей винахідливий співробітник попався на гарячому і після проходження відповідних процедур на поліграфі. І тому вже 20.07.20 він нас обов'язково покине. Природно, з клеймом "зливщика" йти нікому не хочеться, і тому з'явилося нав'язливе бажання "лягти жертвою режиму". Проте його заяву про переслідування і тиск — банальний  хід. Тобі пред'явили підозри у професійній недбалості, а ти вирішив зіграти в брудну політику", — зазначило джерело.

Він додав, що Корецький керував групами слідчих, які розслідували все справи стосовно колишнього Президента Петра Порошенка, починаючи з травня 2019 року.

Співрозмовник підкреслив, що саме Корецький, за своїм підписом, неодноразово протягом 2019 року просив прокурорів узгодити підозра Порошенку, але вони не були узгоджені, оскільки були відправлені на доопрацювання.

"По суті, можна прямо сказати, що пробуксовки у цих резонансних справах — прямий наслідок загальної професійної неспроможності Корецького. Ще в лютому цього року найбільш важливі справи були передані іншим слідчим. І майже відразу ж з'ясувалося, що цей співробітник не тільки непрофесіонал, але й банально не вміє тримати язика за зубами", — підкреслило інформоване джерело.

Раніше в інтерв'ю для кількох ЗМІ Корецький заявив про тиск з боку керівництва ДБР та генерального прокурора Ірини Венедіктової на слідчих у справах проти Порошенка.

Як повідомляли Українські Новини, у січні Корецький заявив, що Державне бюро розслідувань готуються до примусового приводу колишнього президента Петра Порошенка на допит.

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