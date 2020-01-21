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21 січня 2020, вівторок, 14:55 12
Політика 2020-01-21T16:00:02+02:00
Українські Новини
У ДБР готуються до примусового приводу Порошенка на допит

У ДБР готуються до примусового приводу Порошенка на допит

Тетяна Зотова
Державне бюро розслідувань України, Держбюро розслідувань, ДБР України, Порошенко Петро, Олег Корецький, Допит
Петро Порошенко. Скріншот відео facebook.com/petroporоshenko
Петро Порошенко. Скріншот відео facebook.com/petroporоshenko

У Державному бюро розслідувань готуються до примусового приводу колишнього президента Петра Порошенка на допит. Про це заявив начальник відділення центрального апарату ДБР Олег Корецький, передає портал "Страна".

"Порошенко не з'явився без поважних причин, хоча повістки направлялися в порядку, встановленому кримінально-процесуальним кодексом за адресою його місця проживання, за адресою його реєстрації і за місцем роботи у Верховній Раді. Тобто він був належний чином повідомлений. Крім того, вчора, коли він з'явився без попередження і без виклику до ДБР, йому також було повідомлено про необхідність з'явитися сьогодні для допиту в якості свідка. Однак він без поважних причин не з'явився на допит. Відповідно слідчими зараз готуються матеріали для виконання примусового приводу Порошенка", - заявив Корецький.

Раніше стало відомо, що Порошенко так і не з'явився на допит до ДБР, який повинен був відбутися 21 січня о 10:30.

Нагадаємо, вчора адвокат Порошенка Ігор Головань повідомив, що колишній глава країни скасував свій візит до Швейцарії і приїхав до ДБР 20 січня, щоб отримати повістку на допит в якості свідка на 24 січня у справі щодо (Мінських домовленостей) на 30 січня у справі щодо (моряків) і на 11 лютого в справі про (судову реформу). Також Головань уточнив, що на 21 січня Порошенко повістки не отримував.

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