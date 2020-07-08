На OLX продають пікап, на якому їздив "президент Голобородько" зі "Слуги народу"

На платформі онлайн-оголошень OLX з'явилася незвичайна пропозиція продажу червоного пікапа марки Chevrolet від користувача "Автопарк-Київ" із зазначенням, що на ньому їздив кіногерой Володимира Зеленського з серіалу "Слуга народу" Василь Голобородько. Про це повідомляє КП в Україні.

"До вашої уваги автомобіль Chevrolet Silverado 2005 року випуску. Двигун - 4.3 бензин, стоїть ГБО. По комплектації є шкіряний салон, електропакет, кондиціонер, гарна мультимедіа Pionner + сабвуфер, камера заднього виду, додаткова сигналізація з автозапуском. Нова гума. Автомобіль готовий до перевірок. Даний автомобіль брав участь у зйомках серіалу "Слуга народу" за участю нинішнього президента України - Володимира Зеленського", - йдеться в тексті оголошення.

На ОLX і аuto.ria Chevrolet Silverado 2005 року випуску продається тільки ця модель. Якщо дивитися на наближені до її року випуску автомобілі, то значно ціна відрізнятися не буде. Так, за Chevrolet Silverado 2002 року просять 6 000 доларів, за Silverado 2003 року хочуть 10 000 доларів, за цей пікап 2006-го року - 8 400 доларів, а от власник Chevrolet Silverado 1996 року випуску просить вже 13 000 доларів. Так що ціну на автомобіль, на якому їздив Зеленський, цілком можна вважати обгрунтованою, так як він знаходиться в хорошому стані. Також автомобіль можна оформити в кредит.

Як повідомляли Українські Новини, 11 грудня російський телеканал ТНТ почав показ першої серії серіалу "Слуги народу", однак для глядачів столиці, Москви, вже з першої серії вирізав жарт "Путін — хубло".

Показ серіалу мав продовжуватися, однак вже наступного дня, 12 грудня, "Слугу народу" зняли з ефіру в Росії.