Зеленський призначив головою Дніпровського району чиновника, якого Кличко звільнив за "окозамилювання"

Володимир Зеленський призначив Ігоря Щербака головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідне розпорядження Зеленський підписав 18 травня.

“Призначити Щербака Ігоря Михайловича головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації”, – йдеться в документі.

Цього ж посадовця у 2015 році звільнили з посади заступника голови Дніпровського району за “окозамилювання” у звітах про ремонт дитячих майданчиків.

Доручення звільнити Щербака із займаної посади віддав мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради з головами районів.

“Перший заступник голови Дніпровського району Ігор Щербак повинен бути звільнений за невиконання своїх обов’язків! Я вимагаю від вас звільнити людину, яка не впоралася з поставленим завданням і обманює керівництво”, – наголошував тоді Кличко, звертаючись до голови району Ярослава Горбунова.

“Ми подивилися один дитячий майданчик в занедбаному стані. У кілометрі від нього другий. І я впевнений, якщо підемо далі – знайдемо ще не один в такому ганебному стані. Заступник голови району поставив підпис під звітом, що все зроблено”, – продовжив Кличко.

Він тоді наголошував, що людина, яка не виконує доручень і надає неправдиву інформацію, не буде працювати.