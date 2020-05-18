підписатися на розсилку
26.5 26.85
28.5 29
˟
18 травня 2020, понеділок, 21:59 4
Суспільство 2020-05-18T22:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив головою Дніпровського району чиновника, якого Кличко звільнив за "окозамилювання"

Зеленський призначив головою Дніпровського району чиновника, якого Кличко звільнив за "окозамилювання"

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Призначення на посаду, Виталій Кличко, Ігор Щербак
Ігор Щербак. Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua
Ігор Щербак. Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua

Володимир Зеленський призначив Ігоря Щербака головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Відповідне розпорядження Зеленський підписав 18 травня.

“Призначити Щербака Ігоря Михайловича головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації”, – йдеться в документі.

Цього ж посадовця у 2015 році звільнили з посади заступника голови Дніпровського району за “окозамилювання” у звітах про ремонт дитячих майданчиків.

Доручення звільнити Щербака із займаної посади віддав мер Києва Віталій Кличко під час виїзної наради з головами районів.

“Перший заступник голови Дніпровського району Ігор Щербак повинен бути звільнений за невиконання своїх обов’язків! Я вимагаю від вас звільнити людину, яка не впоралася з поставленим завданням і обманює керівництво”, – наголошував тоді Кличко, звертаючись до голови району Ярослава Горбунова.

“Ми подивилися один дитячий майданчик в занедбаному стані. У кілометрі від нього другий. І я впевнений, якщо підемо далі – знайдемо ще не один в такому ганебному стані. Заступник голови району поставив підпис під звітом, що все зроблено”, – продовжив Кличко.

Він тоді наголошував, що людина, яка не виконує доручень і надає неправдиву інформацію, не буде працювати.

Більше новин про: Володимир Зеленський Призначення на посаду Виталій Кличко Ігор Щербак

Тепер можна голосувати за місцем проживання, а не прописки на будь-яких виборах, – ЦВК
Менше ніж 40% українців оцінюють перший рік президентства Зеленського задовільно
Новини
Зеленський призначив головою Дніпровського району чиновника, якого Кличко звільнив за "окозамилювання" 21:59
Майже 70% українців вважають себе щасливими, - опитування 21:54
За місяць в Україні зареєстровано 1 254 випадки туберкульозу 21:22
Нардеп Шахов повідомив, що з його крові зроблять ліки від коронавірусу 20:32
Батьки будуть пікетувати Кабмін з вимогою відкрити дитсадки 20:26
більше новин
Інвестиції в енергоефективність дозволяють знижувати енерговитрати промисловості до 90%, - YASNO 13:29
ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка 16:57
У Греції відкрили понад 500 пляжів. Люди стояли в черзі з самого ранку 22:45
Радника Венедіктової звинуватили в "зливі" обшуків СБУ Верланова та Костюка, – ЗМІ 15:17
Міністра Криклія викликають на килим до Верховної Ради через скандал з їжею в "Інтерсіті" 11:35
більше новин
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу 08:38
У світі кількість підтверджених випадків коронавірусу пішла на спад. Дані на 17 травня 08:21 Інфографіка
Комітет з охорони здоров'я ЄС прийняв до складу Україну як спостерігача, - Степанов 11:19
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
НБУ розраховує, що заборона на відпочинок за кордоном компенсує зниження грошових переказів заробітчан 13:01
більше новин
Як пройде ЗНО в умовах карантину. В МОЗ опублікували рекомендації
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok