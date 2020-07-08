Як перетнути кордон: припинити самоізоляцію дозволяється тільки за результатами дослідження лабораторій

Перетин кордону під час карантину. Фото: Pexels

Перетин кордону під час карантину. Фото: Pexels

Припинити самоізоляцію достроково при перетині державного кордону можливо лише за наявності результатів дослідження на коронавірус у визначених лабораторіях України методом ПЛР-тестування.

Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

У Центрі громадського здоров'я розповіли про алгоритм дострокового припинення самоізоляції особам, які хочуть перетнути державний кордон або пункти в'їзду на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, АР Крим та м. Севастополь.

Це можна зробити протягом останніх 14 днів при умовах:

тільки для осіб, які перебувають на самоізоляції у зв'язку з перетином державного кордону і контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) протягом останніх 14 днів;

тільки на підставі негативного результату ПЛР-дослідження, проведеного з метою припинення самоізоляції після перетину кордону і КПВВ;

тільки за результатами дослідження лабораторії з переліку, поданого нижче.

Щоб припинити самоізоляцію, особа повинен здати свій біологічний матеріал на ПЛР-дослідження лабораторії зі списку. Перед цим потрібно заповнити інформовану згоду на обробку даних.

"В формі необхідно обов'язково зазначити факт перетину кордону, якщо він стався протягом останніх 14 днів, точну дату прибуття на територію України", – наголошується в повідомленні.

Також у Центрі зазначають, щоб уникнути небажаних наслідків, у формі варто вказати номер телефону, який був використаний для установки програми "Дій вдома".

У разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР:

лабораторія, безпосередньо виконала дослідження, повинен внести результат негативного дослідження до електронної системи Центру громадського здоров'я України;

дані, внесені лабораторіями, автоматично синхронізуються з сервісом "Дій вдома";

про можливість припинення самоізоляції особа буде проінформований відповідним повідомленням сервісу "Дій вдома".

Перелік лабораторій, які мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток "Дій вдома".

Перелік лабораторій. Фото: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, для громадян України відкрили кордони 23 країни. Більшість країн Європейського Союзу залишаються закритими для туристів з України, але правила переглядаються кожні два тижні.

Тим часом Албанія, яка погодилася приймати українців без карантину, потрапила в Україні в "червоний список" країн, після повернення з яких, українці зобов'язані пройти двотижневу обсервацію.