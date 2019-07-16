Зеленський нагородив орденами "За заслуги" III ступеня молодіжну збірну, що виграла ЧС з футболу

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами "За заслуги" III ступеня членів молодіжної збірної України з футболу, що 15 червня виграли Чемпіонат світу з футболу U-20, обігравши збірну Південної Кореї в Польщі.\r\nПро це йдеться в указі №521, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з текстом указу, Президент постановив нагородити 23 членів молодіжної збірної за отримання титулу чемпіона світу з футболу U-20 за виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного спортивного авторитету України, орденами "За заслуги" III ступеня.\r\n\r\nТакож Зеленський присвоїв звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту 3 тренерам збірної - Андрію Анненкову, В'ячеславу Кернозенко і В'ячеславу Руженцеву.\r\nЗеленський нагородив орденом "За заслуги" членів молодіжної збірної України з футболу. Фото: прес-служба Президента\r\n(Новину доповнено подробицями)\r\nТакож Президент Володимир Зеленський нагородив орденами членів національної збірної України на II Європейських іграх, які пройшли в Мінську (Білорусь). Про це йдеться в указі №522.\r\nТак, орденом "За заслуги" II ступеня Зеленський нагородив кандидата в депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", що займає 10-й номер у списку партії на позачергових виборах до Ради, чемпіона з греко-римської боротьби Жана Беленюк.\r\nТакож орденами "За заслуги" II ступеня Президент нагородив спортсменів Олега Верняєва, Віктора Вихреста, Станіслава Горуну, Георгія Зантарая, Миколу Просторова, Сергія Смелика, Олександра Хижняка.\r\nКрім цього, орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено чемпіона і бронзового призера з легкої атлетики Богдан Бондаренка.\r\n15 чемпіонів та призерів нагороджено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, 5 спортсменок - орденом княгині Ольги II ступеня і 28 спортсменок - орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.\r\nКрім цього, 14 бронзових призерів Олімпійських ігор нагороджено медаллю "За працю і звитягу".\r\nТакож медаллю "За працю і звитягу" нагороджено 7 тренерів і 26 тренерам присвоєно звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко вручив Вселенському патріарху Варфоломію орден "За заслуги".\r\nРаніше Порошенко нагородив орденом "За заслуги" режисера фільму "Кіборги".