Зеленський нагородив орденами "За заслуги" III ступеня молодіжну збірну, що виграла ЧС з футболу

Зеленський нагородив орденом "За заслуги" членів молодіжної збірної України з футболу. Фото: прес-служба Президента

Зеленський нагородив орденом "За заслуги" членів молодіжної збірної України з футболу. Фото: прес-служба Президента

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами "За заслуги" III ступеня членів молодіжної збірної України з футболу, що 15 червня виграли Чемпіонат світу з футболу U-20, обігравши збірну Південної Кореї в Польщі.

Про це йдеться в указі №521, передають Українські Новини.

Згідно з текстом указу, Президент постановив нагородити 23 членів молодіжної збірної за отримання титулу чемпіона світу з футболу U-20 за виявлені самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного спортивного авторитету України, орденами "За заслуги" III ступеня.

Також Зеленський присвоїв звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту 3 тренерам збірної - Андрію Анненкову, В'ячеславу Кернозенко і В'ячеславу Руженцеву.

Зеленський нагородив орденом "За заслуги" членів молодіжної збірної України з футболу. Фото: прес-служба Президента

(Новину доповнено подробицями)

Також Президент Володимир Зеленський нагородив орденами членів національної збірної України на II Європейських іграх, які пройшли в Мінську (Білорусь). Про це йдеться в указі №522.

Так, орденом "За заслуги" II ступеня Зеленський нагородив кандидата в депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", що займає 10-й номер у списку партії на позачергових виборах до Ради, чемпіона з греко-римської боротьби Жана Беленюк.

Також орденами "За заслуги" II ступеня Президент нагородив спортсменів Олега Верняєва, Віктора Вихреста, Станіслава Горуну, Георгія Зантарая, Миколу Просторова, Сергія Смелика, Олександра Хижняка.

Крім цього, орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено чемпіона і бронзового призера з легкої атлетики Богдан Бондаренка.

15 чемпіонів та призерів нагороджено орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, 5 спортсменок - орденом княгині Ольги II ступеня і 28 спортсменок - орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Крім цього, 14 бронзових призерів Олімпійських ігор нагороджено медаллю "За працю і звитягу".

Також медаллю "За працю і звитягу" нагороджено 7 тренерів і 26 тренерам присвоєно звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко вручив Вселенському патріарху Варфоломію орден "За заслуги".

Раніше Порошенко нагородив орденом "За заслуги" режисера фільму "Кіборги".