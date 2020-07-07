Сєверодонецький "Азот" просить Зеленського встановити спецмито 50% на імпорт міндобрив

У той час, як хімічні підприємства просять Зеленського про допомогу, трудовий колектив підприємства "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (Луганська область), що входить в групу підприємств азотного бізнесу Group DF, просить Президента Володимира Зеленського встановити спеціальне мито на рівні не менше 50% на імпорт мінеральних добрив для забезпечення завантаження виробничих потужностей і збереження робочих місць.

Про це йдеться у зверненні колективу підприємства, передають Українські Новини.

"Ми будемо вимагати і вимагаємо забезпечити умови завантаження наших виробничих потужностей для збільшення внутрішнього виробництва і надати нам можливість зберегти робочі місця, а саме для захисту внутрішнього ринку і збільшення вітчизняного виробництва вжити заходів", - сказано в ньому.

Під заходами мається на увазі перегляд рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 22 червня про завершення спеціальних розслідувань без запровадження будь-яких заходів, спрямованих на захист внутрішнього ринку і встановлення спецмита щодо ввезення в Україну міндобрив незалежно від країни походження та експорту на рівні не менше 50% або введення механізмів квотування.

Також колектив просить Зеленського доручити Прем'єр-міністру Денису Шмигалю організувати негайну зустріч з представниками всіх трудових колективів підприємств хімічної промисловості України щодо недопущення зупинки підприємств, їх знищення і звільнення працівників.

Наголошується, що на цю мить на вітчизняних хімічних підприємствах АТ "Дніпроазот", ПАТ "Рівнеазот", ПАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот", АТ "Одеський припортовий завод", Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМД), ПАТ "Сумихімпром", ПАТ "Азот", підприємствах компанії "Гросдорф" працює близько 20 тис. співробітників, однак з початку року вже було звільнено понад 1 тис. кваліфікованих робітників і цей процес триває.

На думку трудового колективу "Сєверодонецького Азоту", відмова від захисту хімічних підприємств продовжить тренд скорочення співробітників.

На підприємстві заявили, що питання введення обмежувальних заходів щодо імпорту багатьма лобістами подається як обмеження конкуренції і як наслідок - зростання цін.

"Сєвєродонецький Азот" зазначив, що неодноразово наводив докази того, що російські компанії з виробництва міндобрив використовують майданчики країн ЄС, а також пострадянських країн, для постачання в Україну продукції.

"Більшість коштів нашої України через торгові компанії інших держав будуть виведені за кордон і почнуть працювати на розвиток підприємств, інфраструктури, ремонт шкіл, дитячих садків, доріг таких країн, як Російська Федерація, Білорусь, Польща, Туреччина, Казахстан, Грузія та інших", - йдеться у зверненні.

Крім того, роботодавці просили відкласти зняття обмежувальних заходів на імпорт до України мінеральних добрив.

Крім цього, компанія не виключає, що торгові компанії інших держав після зупинки українських підприємств піднімуть ціну на імпортовані міндобрива і змусять аграріїв звернутися до вітчизняного хімпрому з проханням включення в роботу заводів, які в той час втратять і персонал, і можливість працювати після тривалої зупинки.