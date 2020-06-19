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19 червня 2020, пʼятниця, 19:21 172 Документ
Економіка 2020-06-19T21:00:03+03:00
Українські Новини
Роботодавці та профспілки закликали уряд не приймати невиваженого рішення щодо відмови у підтримці хімпрому

Роботодавці та профспілки закликали уряд не приймати невиваженого рішення щодо відмови у підтримці хімпрому

Петро Стуженко
Імпорт міндобрив, Федерація роботодавців України, Хімічна промисловість, мінеральні добрива
Хімічні добрива (ілюстрація). Фото: infoindustria.com.ua
Хімічні добрива (ілюстрація). Фото: infoindustria.com.ua

Спільний представницький орган (СПО) сторони роботодавців на національному рівні та Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні звернулися до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою відкласти на місяць рішення про зняття обмежувальних заходів на імпорт до України мінеральних добрив. А також провести широке обговорення цього рішення з представниками роботодавців, профспілок та національних хімічних підприємств для прийняття збалансованого рішення.

Про це йдеться у спільному листі роботодавців та профспілок до прем’єр-міністра України, повідомляє офіційний веб-сайт Федерації роботодавців України.

Як вказано у листі, у провадженні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства знаходяться 2 спеціальні розслідування щодо імпорту добрив в Україну.

За даними авторів документу, за результатами зазначених розслідувань Мінекономіки підтвердило наявність фактів та обставин, що є правовою основою для запровадження спеціальних захисних заходів.

При цьому вказується, що фінансовий стан вітчизняних хімічних підприємств демонструє наявність економічної доцільності та необхідності впровадження спеціальних обмежувальних заходів, передбачених законодавством України та нормами Світової організація торгівлі (СОТ).

В той же час, останнім часом на різних майданчиках від представників державних органів лунають думки про недоцільність введення квот на імпорт мінеральних ·добрив, що можуть вплинути на рішення членів Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

До СПО роботодавців та СПО об'єднань профспілок надходять звернення трудових колективів підприємств хімічної галузі, які глибоко стурбовані перспективою скорочення робочих місць на підприємствах унаслідок відмови Мінекономіки та МКМТ задовільнити справедливі вимоги українських виробників мінеральних добрив щодо запровадження спеціальних заходів стосовно імпорту мінеральних добрив в Україну.

З метою недопущення прийняття МКМТ невиважених рішень, які можуть мати негативні наслідки для стабільної роботи вітчизняних хімічних підприємств та недопущення соціально-економічної напруги у трудових колективах, вважаємо за доцільне відтермінувати прийняття будь-якого рішення під час її засідання 22.06.2020, йдеться у зверненні.

"З огляду на зазначене, відповідно до положень Генеральної угоди щодо залучення сторін Угоди до діалогу при погіршенні умов праці або скороченні робочих місць, а також з урахуванням домовленостей щодо необхідності обговорення проблемних питань хімічної промисловості, досягнутих під час спільної зустрічі 17.06.2020, автори документу звертаються до прем’єр-міністра, до прийняття рішення МКМТ провести перемовини з усіма зацікавленими сторонами щодо обмежувальних заходів стосовно імпорту мінеральних добрив в Україну", - йдеться у листі.

Автори листа також нагадують, що на вітчизняних хімічних підприємствах: "Дніпроазот", "Рівнеазот", Сєверодонецьке об'єднання "Азот", Одеський припортовий завод, Дніпровський завод мінеральних добрив, "Сумихімпром", "Азот" (м. Черкаси), "Гросдорф", "Агровіт груп" та інших, безпосередньо зайнято більше 20 тис. працівників. Переважно ці підприємства є містоутворюючими. Враховуючи нинішню економічну кризу, для багатьох родин заробітна плата одного з членів сім'ї є єдиним джерелом доходу.

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