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  • Робітники хімпідприємств попросили у Зеленського діалогу та недопущення скорочення робочих місць у галузі
23 червня 2020, вівторок, 18:36 148 Документ
Економіка 2020-06-23T18:37:17+03:00
Українські Новини
Робітники хімпідприємств попросили у Зеленського діалогу та недопущення скорочення робочих місць у галузі

Робітники хімпідприємств попросили у Зеленського діалогу та недопущення скорочення робочих місць у галузі

Ірина Дорофейчук
ОПЗ, Азот, Володимир Зеленський, Імпорт міндобрив, Дніпроазот, мінеральні добрива, Рівнеазот, Хімічна галузь, Сєверодонецьке об'єднання
Мінеральні добрива (ілюстрація). Фото: AgroPolit.com
Мінеральні добрива (ілюстрація). Фото: AgroPolit.com

23 червня трудові колективи підприємств хімічної галузі України звернулися до Президента України Володимира Зеленського щодо можливого завершення спеціальних розслідувань стосовно імпорту мінеральних добрив в Україну без введення будь-яких заходів, спрямованих на захист внутрішнього ринку та вітчизняних хімічних підприємств.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства завершило 2 спеціальних розслідування стосовно імпорту мінеральних добрив в Україну. І за результатами розслідувань було підтверджено наявність фактів та обставин, які є правовим підґрунтям для запровадження спеціальних обмежувальних заходів щодо імпортних мінеральних добрив на внутрішньому українському ринку.

Проте ціла низка державних службовців посилається на нібито особисте рішення Президента України про недоцільність захисту національних хімічних підприємств, яке нібито було озвучено Зеленським під час зустрічі з представниками приватного аграрного бізнесу та їх асоціацій (зустріч відбулася наприкінці позаминулого тижня в Офісі Президента України), до якої, на жаль, не були залучені представники українського хімпрому.

У листі вказано, що на вітчизняних хімічних підприємствах – виробниках добрив (АТ "Дніпроазот", ПрАТ "Рівнеазот", ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання "Азот", АТ "Одеський припортовий завод", ПАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" (ДЗМД), ПАТ "Сумихімпром",  ПрАТ "Азот", підприємствах компанії "Гросдорф") сьогодні працює близько 20 тис. працівників. Частина підприємств вже почала скорочення персоналу через тяжкий фінансовий стан, посилений також карантинними заходами. Великі підприємства звільняють 5% персоналу вже сьогодні, малі підприємства хімічної галузі скорочують 10% персоналу. Більшість хімічних підприємств є містоутворюючими. У більшості родин заробітна плата є єдиним джерелом доходу.

Відмова від захисту хімічних підприємств та не введення квот продовжить цей тренд: тисячі людей будуть звільнені, або до 40% персоналу до кінця поточного року.

Автори листа попросили Президента України розібратися з проблемою досконально, вислухавши усі позиції та точки зору. Щонайменше, почути голос українського хімпрому, представники якого прагнуть довести до вашого відома об’єктивну інформацію, а не лише голос лобістів імпорту.

Листа підписали голови правління та голови профспілок АТ "Дніпроазот", ПрАТ "Рівнеазот", ПрАТ "Сєверодонецьке об'єднання "Азот", АТ "Одеський припортовий завод", ПАТ "Дніпровський завод мінеральних добрив" (ДЗМД), ПАТ "Сумихімпром",  ПрАТ "Азот".

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