У Дніпровському лимані виявили масовий мор риби

В Очаківському районі Миколаївської області біля села Іванівка виявлено масовий мор риби у Дніпровському лимані в той час, як за рік в Україні більше ніж у 2000 водоймах вимерло все живе. Про це заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований в Facebook у вівторок, 7 липня.

"Масовий мор риби зафіксовано на Миколаївщині. Вчора інспектори ДЕІ, обстеживши берегову смугу Дніпровського лиману біля села Іванівка, що в Очаківському районі, виявили масову загибель риби", - написав Мальований.

На ділянці довжиною 1000 метрів і шириною 1 метр на кожен квадратний метр зафіксували 40 мертвих бичків і по 10 примірників атерини.

За словами чиновника, Держекоінспекція взяла проби води, щоб провести дослідження і визначити причини загибелі риби.

"ДЕІ буде з'ясовувати причини мору: вже взяті проби води, щоб провести дослідження в лабораторії", - підсумував Мальований.

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