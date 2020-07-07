підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 липня 2020, вівторок, 16:52 8
Суспільство 2020-07-07T18:30:02+03:00
Українські Новини
У Дніпровському лимані виявили масовий мор риби

У Дніпровському лимані виявили масовий мор риби

Ольга Фандорина
Екологія, Мор риби, Дніпровський лиман

В Очаківському районі Миколаївської області біля села Іванівка виявлено масовий мор риби у Дніпровському лимані в той час, як за рік в Україні більше ніж у 2000 водоймах вимерло все живе. Про це заявив голова Держекоінспекції Андрій Мальований в Facebook у вівторок, 7 липня.

"Масовий мор риби зафіксовано на Миколаївщині. Вчора інспектори ДЕІ, обстеживши берегову смугу Дніпровського лиману біля села Іванівка, що в Очаківському районі, виявили масову загибель риби", - написав Мальований.

На ділянці довжиною 1000 метрів і шириною 1 метр на кожен квадратний метр зафіксували 40 мертвих бичків і по 10 примірників атерини.

За словами чиновника, Держекоінспекція взяла проби води, щоб провести дослідження і визначити причини загибелі риби.

"ДЕІ буде з'ясовувати причини мору: вже взяті проби води, щоб провести дослідження в лабораторії", - підсумував Мальований.

Як повідомляли Українські Новини, Угорщина пред'явила претензії Зеленському, що "тоне в карпатському смітті".

Масовий мор риби в Херсонській області завдав шкоди на півмільярда гривень.

Більше новин про: Екологія Мор риби Дніпровський лиман

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні в 4 рази перевищує необхідний для відкриття кордонів ЄС
КС почав розгляд конституційності закону про мову
Новини
Курс гривні на міжбанку не змінився 18:13
Нам потрібні не нові заборони, а реальна підтримка вітчизняного інформпродукту, – Голубєв 18:02 Думка
"Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда "Київ – Лисичанськ" до Попасної. Коли буде курсування 17:50
У Київській області льотчики-випускники провели льотні випробування 17:45
Бойовики припинили блокувати пункти пропуску "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" 17:28
більше новин
Депутати 5 фракцій та груп вимагають від Президента, Прем'єра та НСТУ не закривати "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:41 Документ
Офіс Президента вирішив карати за прослуховування чиновників після зливу записів про вчинення злочину Саакашвілі, - ЗМІ 09:17
"Антимонопольна" справа проти тютюнових виробників порушує Угоду про Асоціацію з ЄС – експерт 17:49
ГО "Всі разом" закликає відмовитися від ратифікації Стамбульської конвенції 13:06
Перед податком всі рівні: "біла" робота аграріїв принесе селам до 12 млрд гривень 15:44
більше новин
9.07.20 11:00 Круглий стіл: "Розвал спортивної інфраструктури Київщини: безвідповідальність влади та "засилля схемщиків" у спортивній індустрії" 12:51
Менше вакансій і перехід в "онлайн". Як змінився ринок праці за карантин 09:34
Депутати хочуть ввести новий податок на земельні паї і ріллю 16:30
Укрлендфармінг. Фото: Укрлендфармінг
"Укрлендфармінг" Бахматюка блокує САП з вимогами до прокурорів виконати рішення суду і зупинити терор компанії 09:00
Цвітіння Чорного моря. Скриншот відео spacecenter.gov.ua
Масштаби цвітіння води в Чорному морі показали з космосу 06:38
більше новин
Одеська область і ще вісім регіонів не готові до пом'якшення карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok