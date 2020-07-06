У Закарпатській області з гранатомета обстріляли комплекс відпочинку

Невідомий вистрілив з гранатомета в комплекс відпочинку у Закарпатській області, постраждалих немає. Про це сказано в повідомленні прес-служби місцевої поліції, передають Українські Новини. Повідомлення про інцидент надійшло в поліцію Мукачево близько 03:30 ночі. Прибувши за викликом, правоохоронці з'ясували, що невідомий пострілами з гранатомета влучив на територію комплексу відпочинку. У результаті була пошкоджена металева конструкція приміщення басейну і альтанка, на якій пошкоджено дах. Подія кваліфіковано за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу (навмисне пошкодження майна шляхом вибуху). Вживаються заходи з встановлення та затримання особи, яка скоїла це кримінальне правопорушення. Обстріл з гранатомета. Фото: mukachevo.net Обстріл в Мукачевому. Фото: mukachevo.net Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році у Мукачеві невідомі з гранатомета обстріляли магазин. У 2019 році СБУ затримала підозрюваного в обстрілі магазинів з гранатомета в Закарпатті.