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06 липня 2020, понеділок, 10:44 28
Події 2020-07-06T13:15:04+03:00
Українські Новини
У Закарпатській області з гранатомета обстріляли комплекс відпочинку

У Закарпатській області з гранатомета обстріляли комплекс відпочинку

Валерия Драгомирова
Обстріл, Обстріл з гранатомета, Мукачеве
Обстріл. Фото: mukachevo.net
Обстріл. Фото: mukachevo.net

Невідомий вистрілив з гранатомета в комплекс відпочинку у Закарпатській області, постраждалих немає.

Про це сказано в повідомленні прес-служби місцевої поліції, передають Українські Новини.

Повідомлення про інцидент надійшло в поліцію Мукачево близько 03:30 ночі.

Прибувши за викликом, правоохоронці з'ясували, що невідомий пострілами з гранатомета влучив на територію комплексу відпочинку.

У результаті була пошкоджена металева конструкція приміщення басейну і альтанка, на якій пошкоджено дах.

Подія кваліфіковано за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу (навмисне пошкодження майна шляхом вибуху).

Вживаються заходи з встановлення та затримання особи, яка скоїла це кримінальне правопорушення.

Обстріл з гранатомета. Фото: mukachevo.netОбстріл з гранатомета. Фото: mukachevo.net

Обстріл в Мукачево. Обстріл в Мукачевому. Фото: mukachevo.net

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році у Мукачеві невідомі з гранатомета обстріляли магазин.

У 2019 році СБУ затримала підозрюваного в обстрілі магазинів з гранатомета в Закарпатті.

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