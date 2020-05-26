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26 травня 2020, вівторок, 17:56 5
Судова влада 2020-05-26T18:15:02+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав Венедиктову відкрити справу проти керівництва САП

Суд зобов'язав Венедиктову відкрити справу проти керівництва САП

Надежда Комендантова
Генпрокуратура, САП, Назар Холодницький, Георгій Логвинський, Ірина Венедиктова
Холодницький.
Холодницький.

В той час, як Холодницький в квітні потроїв оклад і отримав більше 240 тис. гривень, Печерський районний суд Києва зобов'язав генерального прокурора Ірину Венедиктову або уповноваженого заступника генпрокурора відкрити кримінальне провадження стосовно керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про можливе перевищення влади, порушенні недоторканості житла, втручання у діяльність державного діяча при розслідуванні справи проти колишнього депутата Верховної Ради Георгія Логвинского.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга на бездіяльність Офісу генпрокурора щодо розслідування цих фактів.

В обґрунтування доводів скарги заявник зазначив, що в інтересах Логвинского подав в Офіс генерального прокурора заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 162, ст. 183, ч. 2 ст. 344, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу, скоєних в його відношенні і стосовно членів його сім'ї співробітниками НАБУ і керівництвом САП.

Адвокат просив відкрити справу і визнати свого клієнта потерпілим у кримінальному провадженні.

При цьому Офісу генпрокурора не відкрив справу.

Адвокат зазначає, що в його заяві про вчинення кримінальних злочинів повідомлялося про те, що співробітники НАБУ і керівництво САП при здійсненні досудового розслідування у справі "Мандарин Ойл" здійснюють фальсифікацію доказів і проводять розслідування стосовно Логвинского всупереч наявним у нього дипломатичного імунітету.

Суд задовольнив позов адвоката екс-депутата Ради і зобов'язав Офіс генпрокурора в особі генпрокурора або його заступника відкрити кримінальне провадження за вищевказаними фактами.

Як повідомляли Українські Новини, колишній депутат від політичної партії "Народний фронт" Георгій Логвинський заперечує свою причетність до присвоєння 54 млн гривень з державного бюджету.

Раніше колишній депутат Верховної Ради Георгій Логвинський ("Народний фронт") виїхали з України.

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