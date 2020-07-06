У Києві сталася аварія на воді: чорний моторний човен протаранив яхту і зник

Інцидент стався біля Південного мосту. Поліціянти річкової поліції Києва просять допомогти встановити обставини воднотранспортної пригоди. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Як пише Інформатор, 5 липня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро поблизу Південного мосту моторний човен зіткнувся з парусною яхтою і зник з місця події.

Заявник, який перебував на борту яхти, повідомив, що о 19:40 моторний човен "ФИНВАЛЛ-555" чорного кольору скоїв наїзд на яхту неподалік від роздільного буя і зник з місця події. Під супроводом правоохоронців яхту відбуксирували до берега.

Тому поліціянти звертаються до громадян, якщо хтось має будь-яку інформацію щодо цієї події, повідомити по спецлінії 102 або за телефоном 068-833-72-83. Відомості про подію внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції в річковому порту "Київ" та проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація.

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