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  • У Києві сталася аварія на воді: чорний моторний човен протаранив яхту і зник
06 липня 2020, понеділок, 19:39 8
Події 2020-07-06T21:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві сталася аварія на воді: чорний моторний човен протаранив яхту і зник

У Києві сталася аварія на воді: чорний моторний човен протаранив яхту і зник

Надежда Комендантова
Яхта, Дніпро, Човен, зіткнення
Аварія на Дніпрі. Фото: Інформатор
Аварія на Дніпрі. Фото: Інформатор

Інцидент стався біля Південного мосту. Поліціянти річкової поліції Києва просять допомогти встановити обставини воднотранспортної пригоди. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Як пише Інформатор, 5 липня, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро поблизу Південного мосту моторний човен зіткнувся з парусною яхтою і зник з місця події.

Заявник, який перебував на борту яхти, повідомив, що о 19:40 моторний човен "ФИНВАЛЛ-555" чорного кольору скоїв наїзд на яхту неподалік від роздільного буя і зник з місця події. Під супроводом правоохоронців яхту відбуксирували до берега.

Тому поліціянти звертаються до громадян, якщо хтось має будь-яку інформацію щодо цієї події, повідомити по спецлінії 102 або за телефоном 068-833-72-83. Відомості про подію внесено до Єдиного обліку заяв і повідомлень відділу поліції в річковому порту "Київ" та проводиться перевірка, за результатами якої буде дана правова кваліфікація.

Як повідомляли Українські Новини, 5 жовтня 2 людини були госпіталізовані через зіткнення круїзного лайнера і вантажного корабля на річці Дунай в Одеській області.

Також в Одеській області на воді сталася смертельна аварія.

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