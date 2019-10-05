В Одеській області на Дунаї круїзний лайнер зіткнувся з вантажним кораблем: є постраждалі

2 людини госпіталізовані в суботу через зіткнення круїзного лайнера Prinzessin Isabella (прапор Мальти) і вантажного корабля Blue Star I (прапор Панами) на річці Дунай в Одеській області.

Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської обласної державної адміністрації, посилаючись на повідомлення румунських надзвичайних служб.

Зіткнення сталося на ділянці річки між румунським портом "Тулчей" і українським "Ізмаїлом" в районі 43-ї морської милі Дунаю.

Служба швидкої допомоги Тулчі (Румунія) госпіталізувала 2 людей з лайнера.

Також у лайнера пошкоджені каюти.

Попередньо встановлено, що серед постраждалих немає громадян України.

https://www.youtube.com/watch?v=01OQZICwZgg" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини", у червні в Венеції круїзний лайнер протаранив причал і туристичний катер: постраждали чотири людини. Аварія, ймовірно, сталася після того, як обірвався трос, використовуваний для зв'язку круїзних суден з буксирами, які заводять їх у міські канали.

Раніше в центрі Будапешта навпроти парламенту прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї.Інцидент стався в середу, 29 травня. Всього на кораблі перебували 34 людини, включаючи екіпаж.