В Одеській області на Дунаї круїзний лайнер зіткнувся з вантажним кораблем: є постраждалі

2 людини госпіталізовані в суботу через зіткнення круїзного лайнера Prinzessin Isabella (прапор Мальти) і вантажного корабля Blue Star I (прапор Панами) на річці Дунай в Одеській області.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Одеської обласної державної адміністрації, посилаючись на повідомлення румунських надзвичайних служб.\r\nЗіткнення сталося на ділянці річки між румунським портом "Тулчей" і українським "Ізмаїлом" в районі 43-ї морської милі Дунаю.\r\nСлужба швидкої допомоги Тулчі (Румунія) госпіталізувала 2 людей з лайнера.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакож у лайнера пошкоджені каюти.\r\nПопередньо встановлено, що серед постраждалих немає громадян України.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=01OQZICwZgg" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини", у червні в Венеції круїзний лайнер протаранив причал і туристичний катер: постраждали чотири людини. Аварія, ймовірно, сталася після того, як обірвався трос, використовуваний для зв'язку круїзних суден з буксирами, які заводять їх у міські канали.\r\nРаніше в центрі Будапешта навпроти парламенту прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї.Інцидент стався в середу, 29 травня. Всього на кораблі перебували 34 людини, включаючи екіпаж.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n