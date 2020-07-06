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06 липня 2020, понеділок, 18:24 5
Події 2020-07-06T19:45:02+03:00
Українські Новини
У масштабній ДТП у Польщі постраждали українці

У масштабній ДТП у Польщі постраждали українці

Надежда Комендантова
ДТП, Заробітчани, Польща, Українці в Польщі

Поранення отримали дві українки, які потрапили в ДТП за участю двох пасажирських автобусів і мікроавтобуса в Польщі

Про це РБК-Україна повідомив директор консульського департаменту МЗС України Сергій Погорельцев.

За його словами, інцидент стався вчора близько 20:00 на автодорозі між населеним пунктом Рогова і Дзвіжина в Західнопоморському воєводстві.

"Сталося ДТП за участю двох рейсових автобусів і мікроавтобуса. За попередньою інформацією консульства України в Гданську, в результаті ДТП дві громадянки України отримали травми різного ступеня тяжкості", - повідомив Погорільців.

За його словами, однією українці вже надана перша медична допомога, її виписали з лікарні.

 

"Друга наша землячка знаходиться в лікарні місті Колобжег, загрози для її життя немає", - додав він.

За інформацією місцевих ЗМІ, під час руху автобуса не розминулися на дорозі, зіткнувшись лобами. В результаті ДТП поранення отримали 14 пасажирів.

Нагадаємо, раніше в Польщі автобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП.

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