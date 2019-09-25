Швейцарія пропонує провести в Україні міжнародну конференцію з реформ

Швейцарія пропонує провести міжнародну конференцію з реформ в Україні в 2021 році.\r\nПро це міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко написав у мікроблозі Twitter, коментуючи свою зустріч з міністром закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассисом, передають Українські Новини.\r\n"Дякую за постійну підтримку і за пропозицію прийняти в 2021 Міжнародну конференцію з українських реформ", - написав Пристайко.\r\nВін зазначив, що Швейцарія є одним з основних інвесторів України, і висловив готовність і надалі працювати над розвитком політичних і торговельних відносин двох країн.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна і Швейцарія продовжили співпрацю щодо повернення в Україну незаконно виведених активів.\r\nРаніше Україна і Швейцарія підписали протокол про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу.