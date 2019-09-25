Швейцарія пропонує провести в Україні міжнародну конференцію з реформ

Швейцарія пропонує провести міжнародну конференцію з реформ в Україні в 2021 році.

Про це міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко написав у мікроблозі Twitter, коментуючи свою зустріч з міністром закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассисом, передають Українські Новини.

"Дякую за постійну підтримку і за пропозицію прийняти в 2021 Міжнародну конференцію з українських реформ", - написав Пристайко.

Він зазначив, що Швейцарія є одним з основних інвесторів України, і висловив готовність і надалі працювати над розвитком політичних і торговельних відносин двох країн.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Швейцарія продовжили співпрацю щодо повернення в Україну незаконно виведених активів.

Раніше Україна і Швейцарія підписали протокол про уникнення подвійного оподаткування доходів і капіталу.