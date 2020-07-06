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06 липня 2020, понеділок, 14:52 7
Верховна Рада і партії 2020-07-06T15:30:03+03:00
Українські Новини
Рада пропонує амністувати 1 173 соціально незахищених ув'язнених у 2020 році

Рада пропонує амністувати 1 173 соціально незахищених ув'язнених у 2020 році

Ирина Николенко
Верховна Рада, Амністія, Амністія ув'язнених
Верховна Рада
Верховна Рада

Амністувати 1 173 соціально незахищених укладених в 2020 році пропонують парламенту 57 депутатів Верховної Ради після того, як Міністерство юстиції підтримало амністію 900 ув'язнених в умовах карантину.

Про це йдеться в законопроєкті № 3765, зареєстрованому в Раді 1 червня, передають Українські Новини.

Згідно з документом, соціально незахищеними ув'язненими, яких пропонується амністувати, є неповнолітні особи, жінки, чоловіки, що мають дітей у віці до 16 років або дітей-інвалідів, особи з інвалідністю (1,2,3 групи, хворі на туберкульоз, онкологічні захворювання) і досягли пенсійного віку, а також учасники бойових дій (Антитерористичної операції (АТО)/ Операції об'єднаних сил (ООС).

Основними критеріями для застосування амністії є незначна суспільна небезпека дій, вчинених особою, яка відбуває покарання, об'єктивні фактори (тяжка хвороба, похилий вік), що істотно знижують небезпеку осіб, яких пропонується звільнити від відбування покарання, а також значний строк відбутого засудженими особами покарання на момент проголошення амністії.

Документом визначено категорії засуджених, щодо яких амністія не застосовується, насамперед, до осіб, що вчинили тяжкі і особливо тяжкі злочини, а також до осіб, що вчинили злочини з використанням службового становища (корупційні злочини).

У пояснювальній записці зазначається, що метою прийняття законопроекту є зменшення кількості осіб, які утримуються в місцях позбавлення волі, і, як наслідок, економії бюджетних коштів, що витрачаються на утримання засуджених та забезпечення належних умов відбування покарання для осіб, які будуть продовжувати там перебувати.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Верховної Ради просять Конституційний Суд визнати неконституційним закон "Про недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які трапилися під час проведення мирних зібрань та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року № 743-VІІ.

 

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