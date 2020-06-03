50 депутатів Ради просять КС визнати неконституційним закон про амністію учасників Майдану

50 депутатів Верховної Ради просять Конституційний Суд визнати неконституційним закон "Про недопущення переслідування і покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, і визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 21 лютого 2014 року № 743-VІІ.

Про це сказано в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що закон є неконституційним, оскільки його положення закону суперечать приписам Конституції України, а його прийняття Верховною Радою України відбулося з порушенням конституційної процедури розгляду, ухвалення і набрання чинності законами", - значиться в конституційному поданні.

Зазначається, що в масових акціях протесту 2013-2014 років загинули і отримали поранення як учасники цих акцій, так і працівники правоохоронних органів.

За інформацією з відкритих джерел, за час проведення масових акцій протесту загинули близько 100 протестувальників, 1 000 зазнали поранень, водочас 23 працівників правоохоронних органів було вбито, 932 поранено, серед них 257 з важкими пораненнями і 158 - з вогнепальними.

Також зазначено, що окремі учасники масових акцій протесту відкрито зізнаються в застосуванні вогнепальної зброї до представників правоохоронних органів, їх вбивстві і в скоєнні тяжких злочинів іншого характеру.

Однак такі злочини в результаті прийнятого закону не підлягають розслідуванню, а особи, підозрювані у їх вчиненні, звільнені від кримінальної відповідальності.

Йдеться про звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які є підозрюваними і обвинуваченими в скоєнні протиправних дій, які кваліфікуються, зокрема, за статтею 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), статтею 113 (диверсія), статтею 147 (захоплення заручників) , статтею 187 (розбій), статтею 257 (бандитизм), статтеюі 258 (терористичний акт), статтею 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу.

Автори клопотання вважають, що оспорюваний закон нівелює статус України як правової держави, так як дозволив звільнити від кримінальної відповідальності учасників Майдану, які підозрюються або обвинувачуються у скоєнні кримінальних проступків.

Вони вважають, що такі дії могли сформувати в суспільстві враження про дозволено безкарно скоювати злочини проти життя і здоров'я людини, а також легалізував позбавлення постраждалих від кримінальних злочинів гарантованих конституційних прав і свобод, що суперечить принципу справедливості як одному з основних принципів верховенства права.

Також автори подання вказують, що можливість звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти життя людини Кримінальним кодексом виключається.

Автори просять залучити до участі в конституційному провадженні депутатів Ради від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Василя Німченка, Олександра Качного і Григорія Мамку.

Всього подання підписали 50 депутатів, серед них всі депутати від фракції "Опозиційна платформа", депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, позафракційні депутати Антон Поляков, Анна Скороход, Вадим Новинський.

Як повідомляли Українськi Новини 16 вересня 2014 року відбулося закрите засідання Ради, на якому було заслухано доповідь Міністерства оборони України щодо ситуації в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) і проголосовані 2 передбачених Мінській угоді і внесених Президентом Порошенко як "невідкладні для першочергового розгляду" законопроекту - про особливий порядок місцевого самоврядування та законопроект про амністію.

Після голосування Президент України заявив про виконання Україною частини взятих на себе зобов'язань в рамках Мінської угоди.

Внесений на виконання Мінських домовленостей Президентом України Петром Порошенком на розгляд Верховною Радою України як "невідкладний для першочергового розгляду" 16 вересня 2014 року і проголосований народними депутатами в той же день в цілому як закон "Про недопущення переслідування і покарання осіб - учасників подій на території Донецької і Луганської областей " зник після того, як потрапив на підпис до Олександра Турчинова.