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06 липня 2020, понеділок, 14:05 7
Суспільство 2020-07-06T14:22:14+03:00
Українські Новини
Зеленський таки бідоносець: нардеп Береза висловився про відкриття "хваленого стадіону" в Южному

Зеленський таки бідоносець: нардеп Береза висловився про відкриття "хваленого стадіону" в Южному

Елизавета Кесельман
Борислав Береза, нардеп, Президент України, Володимир Зеленський
Стадіон у місті Південний. Фото: Олександр Даниленко
Стадіон у місті Південний. Фото: Олександр Даниленко

Депутат Верховної Ради (позафракційний) Борислав Береза назвав президента Володимира Зеленського бідоносцем, заявивши про те, що він "похвалив відкриття стадіону у Южному (Одеська область)", після чого перший же дощ затопив "хвалений стадіон". Про це нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.

"Він приїхав до Южного, похвалив себе, свою команду і звичайно ж не забув похвалити "Велике будівництво". А потім розповів, яким гарним вийшов стадіон. І поїхав. А відразу після цього перший же дощ, який пішов після від'їзду Зеленського затопив цей самий хвалений стадіон. Після зливи килими з імітацією трави роздулися і "попливли", а стадіон перетворився в суцільну калюжу", – написав Береза.

Скирншот: facebook/ Борислав БерезаСкирншот: facebook/ Борислав Береза

"Загалом, Зеленський таки бідоносець. А про якість "Великого будівництва" можна зробити висновки щодо якості дренажу стадіону. Все до дати чи для "галочки". Мабуть звикли, як в серіалі", — резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році, на приймальню депутата Берези стався напад, внаслідок чого поліція почала шукати зловмисників.

Також охорона врятувала Березу від Скабеевой на вході в зал засідань ПАРЄ.

Пізніше затримали чоловіка, що бризнув в обличчя Березі сльозогінний газ.

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