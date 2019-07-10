Затриманий чоловік, що розпорошив в обличчя Березі сльозогінний газ

Поліція затримала підозрюваного в нападі на депутата Верховної Ради Борислава Березу (позафракційний) в Києві.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник поліції Києва.\r\nІнших деталей він не повідомив.\r\nЗа даними прес-служби поліції Києва, під час зустрічі з виборцями правопорушник розпорошив в обличчя одному з депутатів Ради сльозогінний газ.\r\nПодія трапилася на вулиці Данькевича в Деснянському районі столиці.\r\nУ поліцію надійшло повідомлення про те, що біля парку "Молодіжний" на депутата було скоєно напад.\r\nНа виклик виїхала слідчо-оперативна група.\r\nПравоохоронці з'ясували, що під час зустрічі з місцевими жителями до народного обранця підбіг невідомий і розпорошив в обличчя аерозольний засіб.\r\nПравопорушника зупинила охорона потерпілого, а поліція затримала його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.\r\nНим виявився 44-річний місцевий житель.\r\nСлідчий відділ Деснянського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.\r\nСанкція статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі.\r\nВирішується питання про оголошення чоловікові про підозру у скоєнні правопорушення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, охорона врятувала Березу від Скабєєвої на вході до зали засідань ПАРЄ.\r\nТакож поліція шукала зловмисників, які напали на приймальню народного депутата і влаштували дебош. Крім того, Кадиров пообіцяв "дзвінкого ляпаса" Березі, якщо той не вибачиться перед російською журналісткою.