Затриманий чоловік, що розпорошив в обличчя Березі сльозогінний газ

Поліція затримала підозрюваного в нападі на депутата Верховної Ради Борислава Березу (позафракційний) в Києві.

Про це Українським Новинам повідомив представник поліції Києва.

Інших деталей він не повідомив.

За даними прес-служби поліції Києва, під час зустрічі з виборцями правопорушник розпорошив в обличчя одному з депутатів Ради сльозогінний газ.

Подія трапилася на вулиці Данькевича в Деснянському районі столиці.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що біля парку "Молодіжний" на депутата було скоєно напад.

На виклик виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з'ясували, що під час зустрічі з місцевими жителями до народного обранця підбіг невідомий і розпорошив в обличчя аерозольний засіб.

Правопорушника зупинила охорона потерпілого, а поліція затримала його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Ним виявився 44-річний місцевий житель.

Слідчий відділ Деснянського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає від 4 до 7 років позбавлення волі.

Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру у скоєнні правопорушення.

Як повідомляли Українські Новини, охорона врятувала Березу від Скабєєвої на вході до зали засідань ПАРЄ.

Також поліція шукала зловмисників, які напали на приймальню народного депутата і влаштували дебош. Крім того, Кадиров пообіцяв "дзвінкого ляпаса" Березі, якщо той не вибачиться перед російською журналісткою.