НСЖУ просить Дезіра перевірити чи не утискає свободу слова законопроект "Про медіа"

Національний союз журналістів України (НСЖУ) звернувся до Представника Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра із проханням проаналізувати "доопрацьований" законопроект "Про медіа" на предмет дотримання зобов'язань із захисту свободи слова, взятих Україною в рамках ОБСЄ.

Про це повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Як відомо, Комітет гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді підтримати законопроект, який, на думку НСЖУ і багатьох журналістів і ЗМІ, містить загрози згортання свободи слова в Україні. Зокрема, проект пропонує посилення ролі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, зробивши її державним регулятором ще й онлайн-медіа та друкованих ЗМІ. Незважаючи на те, що постійно звучить критика роботи Нацради як регулятора телебачення і радіо, яку звинувачують у політичній заангажованості.

У НСЖУ відзначили, що грунтовний юридичний аналіз першого варіанта законопроекту "Про медіа", який був презентований Офісом Представника ОБСЄ в березні, сприяє відстоюванню свободи слова в Україні. У той же час, у зверненні йдеться, що "доопрацьований" законопроект все одно містить положення, які критикуються багатьма українськими журналістами і ЗМІ.

"Дотримання авторитетних стандартів ОБСЄ в питаннях свободи слова допоможе Україні уникнути помилок і зробити законодавство, яке дозволить знайти баланс і захистити свободу слова і гарантовані інтереси громадян, - сказав Томіленко. - Поки нинішній проект "Про медіа" - це про санкції та контролі, а не про захист медіа або журналістів".

НСЖУ також запросила експертів офісу Арлема Дезіра взяти участь у дискусіях про запровадження норм законопроекту "Про медіа", які пройдуть за ініціативою Спілки.

Раніше НСЖУ, багато відомих журналістів національних та регіональних медіа (зокрема, Олеся Бацман, Соня Кошкіна, Орест Сохар, Павло Єлізаров, Наталя Влащенко, Дмитро Гордон, Денис Іванеско, Віктор Шлінчак, Сергій Лямець та інші) виступили з вимогою зняти з розгляду законопроект "Про медіа", який, за оцінками журналістів, насправді є законопроектом про захист влади від журналістів, про санкції та про контроль за розповсюдженням інформації і думки.

"Займатися посиленням регулювання медіа під час, коли в країні одні незалежні ЗМІ припиняють діяльність, а інші - скорочують обсяги і звільняють працівників, - це демонструвати абсолютну нечутливість влади до реальних потреб суспільства", - заявлено в журналістському протест.