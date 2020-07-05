У Китаї зафіксували бубонну чуму

В автономному регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю зафіксували випадок захворювання на бубонну чуму через яку в Західній Монголії раніше оголосили карантин. Захворювання виявили у місті Баяннур.Про це повідомляє китайське інформаційне агентство Xinhuanet.

Після виявлення хворого, в місті оголошено третій рівень попередження про профілактику чуми і боротьби з нею. Попередження триватиме до кінця 2020 року.

Наразі в місті існує ризик поширення бубонної чуми серед людей, тому закликають жителів строго дотримувати вимог з попередження і боротьби.

Крім того, влада не рекомендує полювати на диких тварин, а при виявленні випадків захворювання або підозри на захворювання негайно повідомляти уповноваженим відомствам.

Як повідомляли Українські Новини, бубонна чума - це бактеріальне захворювання, яке передається блохами, що живуть на диких гризунах, таких як бабаки. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ця хвороба може вбити дорослого менш ніж за 24 години, якщо вчасно не лікувати.

Раніше в Китаї померла перша людина від хантавірусу.