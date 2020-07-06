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06 липня 2020, понеділок, 13:00 8
Суспільство 2020-07-06T14:30:03+03:00
Українські Новини
Експерти назвали 3 корисних продукти для здорових і міцних зубів

Експерти назвали 3 корисних продукти для здорових і міцних зубів

Елизавета Кесельман
Продукти харчування, Інтер, їжа, Корисна програма, корисна їжа
Морква. Фото: pixabay
Морква. Фото: pixabay

Здорові зуби - запорука красивої посмішки та гарного настрою. Для того, щоб ротова порожнина залишалася в хорошому стані, є певний перелік продуктів, які необхідно включити в свій раціон. Про це докладно розповідають експерти у сфері стоматологічних захворювань у спецвипуску "Корисної програми" на телеканалі "Інтер".

Аби зуби були здоровими і доглянутими, потрібно не тільки чистити їх якісною зубною пастою двічі на день, а і включити в свій щоденний раціон продукти харчування, які перешкоджають появі нальоту на зубах, зміцнюють емаль і захищають від небезпечних захворювань.

Як зазначає нутриціолог Алексія Май, найкращі продукти для ясен і зубів — це овочі, переважно жорсткі і свіжі.

"Серед них лідирує сира морква, багата бета-каротином, вітамінами B, D, E, а також кальцієм і фтором, які зміцнюють зубну емаль і поліпшують кровообіг ясен", – зазначає експерт.

З слів експерта, пережовуючи моркву, очищається наліт з зубів і забезпечується відмінний масаж ясен.

"Огірок, своєю чергою, зменшує кількість мікробів і бактерій у ротовій порожнині. А завдяки ударній дозі кальцію у вершках вживання цього продукту робить зуби здоровими і міцними. А ще вершки очищають поверхню зубів і нейтралізують кислотно-лужний баланс", — резюмувала нутриціолог.

Як повідомляли Українські Новини, раніше експерти назвали ТОП-3 поживних продуктів для молодості та краси.

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