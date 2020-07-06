Євросоюз занепокоєний через ініціативу України про локалізацію виробництва

Банки ЄС можуть припинити кредитування українських підприємств, якщо парламент України прийме закон про українську промисловість.

Про це сказано у листі посла Євросоюзу Матті Маасікаса, який почав роботу в Україні в листопаді 2019, до прем'єр-міністра Денису Шмигаля та голови Верховної Ради Дмитра Разумкову від 3 липня, повідомляють "Наші гроші".

Йдеться про ініціативу української влади у сфері закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробництва в межах юрисдикції України.

Зокрема, це проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з підтвердженою ступенем локалізації виробництва" від 11 червня 2020 року.Проект постанови передбачає вимогу забезпечувати при закупівлі машинобудівної техніки 15%-30% виробництва частин для неї в Україні.

Відповідні зміни також пропонується закріпити на законодавчому рівні. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" під №3739 покликаний створити передумови для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості.

Ступінь локалізації відповідно до законопроекту, повинна сягати у низці виробництв 60% вартості продукції терміном на 10 років.

Локалізація виробництва — це дієвий механізм захисту внутрішнього виробника, розвитку промисловості у відсталих державах, а також збереження виробництв у розвинутих державах.

На думку чиновників ЄС, які готуються зміни в регуляторну базу України суперечить зобов'язанням про державні закупівлі в рамках угоди про асоціацію Україна—ЄС. "На наш погляд, це буде істотним порушенням зазначених основ рівного ставлення і недискримінації", — наголошує посол ЄС.

На його думку, законопроект №3739 de facto позбавляє зарубіжну продукцію можливості участі в закупівлях в цих областях.

"За нашою оцінкою, це також порушить ст. IV угоди СОТ і ст. 151 (1) угоди про асоціацію", — сказано в листі.

Маасікас вважає, що намір ввести зазначений рівень локалізації в закупівлях, пов'язаних з проектами Європейського інвестиційного банку, може негативно вплинути на майбутню діяльність таких інституцій в Україні та відповідну підтримку ЄС.

Лист посла Євросоюзу Матті Маасікаса до Шмигаля і Разумкова. Документ: "Наші гроші"

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