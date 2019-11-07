підписатися на розсилку
24.45 24.79
27 27.5
˟
  • Новини
  • Політика
  • Новий посол ЄС в Україні Матті Маасікас почав роботу в Україні
07 листопада 2019, четвер, 21:40 5
Політика 2019-11-07T22:10:55+02:00
Українські Новини
Новий посол ЄС в Україні Матті Маасікас почав роботу в Україні

Новий посол ЄС в Україні Матті Маасікас почав роботу в Україні

Матті Маасікас, представництво ЄС
Матті Маасікас і Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine
Матті Маасікас і Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

Новий посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас вручив вірчі грамоти президенту України Володимиру Зеленському. Це сталося в Маріїнському палаці. Про це повідомляє прес-служба представництва Євросоюзу в Україні на своїй сторінці Facebook.

"Для мене велика честь представляти Європейський Союз в Україні і очолювати одне з найбільших представництв ЄС. Як посол, я працюю над нашими відносинами, які постійно вдосконалюються, а також над тим, щоб наблизити ЄС та України один до одного", - цитує слова дипломата прес-служба.

Після формальних представлень Маасикас і Зеленський обговорили реформи, спрямовані на покращення рівня життя українців.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що новим послом ЄС в Україні стане естонський дипломат Матті Маасикас.

А раніше глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі вважає, що імідж України в Західній Європі не відповідає реаліям.

Більше новин про: Матті Маасікас представництво ЄС

Архів
Новини
Новий посол ЄС в Україні Матті Маасікас почав роботу в Україні 21:40
Студенти, алкоголіки або "телефонні туристи": хто насправді мінує метро в Києві 21:36
Головний юристконсульт Нацбанку затримана за хабар у 15 тисяч доларів 20:59
Розведення військ в Петровському розпочнеться завтра о 12:00, - Аваков 20:34
Джек Ма приїхав до Ярославського і справив фурор, виступаючи перед студентами Харківського університету 20:20
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45
Чеське посольство поклало квіти визволителям Києва, а Зеленський навіть не привітав 09:37 Фото
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Найбільше українці не люблять африканців і ромів, а найменше - росіян, - опитування КМІС 12:26 Інфографіка
Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки 13:39 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok