На Донбасі бойовики влаштували 10 провокацій за добу, поранений український військовий

Бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил 2 липня, один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"2 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, використавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", - сказано в ньому.

Обстріли велися близько Луганського, Новоолександрівка, Кам'янки, Невельського, Водяного.

За минулу добу в результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення.

Він був евакуйований в медичний заклад, стан його здоров'я задовільний.

За даними розвідки, 2 липня українські військові поранили одного бойовика.

З початку поточної доби збройні формування РФ вже сім разів порушили режим припинення вогню, у тому числі з озброєння, забороненого "мінськими домовленостями".

Обстріли велися біля Новотошківського, Хутора Вільного, Південного, Авдіївки, Кам'янки і Водяного.

За поточну добу, за наявною інформацією, втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, за добу на Донбасі бойовики зазнали збитків, втративши майже десять бійців.

Також 30 червня на Донбасі бойовики 12 разів влаштовували провокації, поранені двоє українських військових.