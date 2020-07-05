Україну накриє спека без натяку на дощ. Прогноз погоди на понеділок

6 липня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +30...+32 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На Заході мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний, 3-8 м\/с, температура вночі +14...+19, вдень +28...+33 У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +17...+22 градусів. У Моршині без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів. У Трускавці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +28...+30 градусів. У Сваляві вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +29...+31 градусів. На півночі мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м\/с, температура вночі +15...+20 градусів, вдень +30...+35 градусів. У центральних областях мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м\/с, температура вночі +15...+20 градусів, вдень +30...+35 градусів. На Сході мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м\/с, температура вночі +15...+20 градусів, вдень +34...+39 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м\/с, температура вночі +17...+22 градусів, удень +33...+38 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с, температура повітря вночі +17...+22 градусів, удень +33...+38 градусів. У Ялті без опадів, температура вночі +19...+21 градуси, вдень +35...+37 градусів. 5 липня на станом на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +23...+30 градусів, у Дніпрі в межах Києва +24 градусів. Як повідомляли Українські Новини, 5-7 липня в Херсоні та Херсонській області очікується надзвичайна спека +40 +42 градуси. Крім того, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.