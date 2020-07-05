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05 липня 2020, неділя, 12:22 8
Президент 2020-07-05T13:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський вручив ордени родичам загиблих викладачки і пожежного, які рятували дітей з палаючого одеського кол

Зеленський вручив ордени родичам загиблих викладачки і пожежного, які рятували дітей з палаючого одеського коледжу

Кира Молчанова
Орден, Одеса, Володимир Зеленський, Герой України, пожежа у коледжі
Зеленський вручив ордена
Зеленський вручив ордена "Золота зірка" родичам загиблих героїв України Бортюк і Шатохіна. Фото: прес-служба Офісу Президента

Президент Володимир Зеленський вручив ордена "Золота зірка" родичам загиблих героїв України Ганни Бортюк і Сергія Шатохіна.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Зеленський передав ордена "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України - викладача вищої математики та інформаційних дисциплін державного вищого навчального закладу "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" Анни Бортюк і командира відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області, прапорщика служби цивільного захисту Сергія Шатохіна", - йдеться в ньому.

Зазначається, що 25 січня 2020 Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" Ганні Бортюк і Сергію Шатохін (посмертно).

"Вони удостоєні високої нагороди за героїзм і самопожертву, проявлені при рятуванні людей під час пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що сталася 4 грудня 2019", - підкреслили в повідомленні.

Також Президент вручив державні нагороди з нагоди Дня Військово-Морських сил України.

Зокрема, орденом "За мужність" III ступеня нагороджені старший мічман Андрій Марчук і старшина Володимир Сорочан, медаллю "За військову службу Україні" нагороджені капітан Сергій Волинський, капітан Ярослав Волянський, капітан ІІ рангу Олексій Корецький та лейтенант Роман Сухіна, а також медаллю "Захиснику Вітчизни" нагороджені старшина Андрій Вакуленко і капітан I рангу Роман Кодимський.

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з надзвичайних ситуацій звільнила начальника Одеського обласного управління Віктора Федорчака та його заступника Михайла Вовка і призначила керівником управління Вадима Шулюка.

В результаті пожежі в одеському коледжі 4 грудня загинули 16 осіб, а постраждала 31 людина, 6 з яких продовжують лікування в лікарнях.

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