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25 червня 2020, четвер, 10:52 388
Економіка 2020-06-25T11:45:01+03:00
Українські Новини
Податкова анонсувала активну боротьбу з тіньовим ринком тютюну

Податкова анонсувала активну боротьбу з тіньовим ринком тютюну

Елизавета Кесельман
Тютюн, податки, Податкова, Олексій Любченко

У Державній податковій службі (ДПС) найближчим часом планують низку заходів, спрямованих на детінізацію ринку підакцизних товарів. З цією метою податкова налагоджує діалог з представниками компаній тютюнової галузі, адже боротьба з нелегальним ринком неможлива без участі сумлінних платників податків. Про це неодноразово заявляв голова податкової служби Олексій Любченко, передає ТСН. 

"Ми оголосили боротьбу з нелегальною продукцією на ринку підакцизних товарів. Проаналізували роботу галузі, окреслили проблемні моменти, виявили схеми і зараз починаємо їх руйнувати. Це будуть непопулярні заходи, але ми їх проведемо, звісно, враховуючи карантинні перестороги", - сказав Любченко під час зустрічі з тютюновими компаніями.

У Податковій підкреслюють, що платежі тютюнових компаній до держбюджету сягають понад 10% серед усіх надходжень, й завдяки налагодженій роботі цього місяця теж очікується виконання плану.

"За минулий місяць усі планові показники було виконано, за цей місяць – теж бачимо, що виконання плану буде позитивним. Тому проблем з доведеними показниками у нас немає, ринок загалом працює ефективно. Крім того, ми домовилися на рівні технічних спеціалістів створити робочі групи, щоб більш детально опрацювати проблемні питання. Усі компанії позитивно відгукнулися на цю пропозицію, тому діалог відбувся успішно", - заявив голова Офісу великих платників податків Микола Чмерук.

За його словами, боротьба з нелегальним ринком неможлива без участі бізнесу, який веде свою діяльність прозоро, адже саме чесні платники податків зазнають збитків через махінації та використання різноманітних схем тіньовим ринком. Своєю чергою, тютюнові компанії висловили готовність співпрацювати з податківцями в цьому напрямку.

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