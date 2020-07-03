Зеленський попросив розібратися з ДБР, яке забрало обладнання ППО

Президент Володимир Зеленський просить правоохоронців дати правову оцінку діям Державного бюро розслідувань (ДБР), яке вилучило обладнання протиповітряної оборони (ППО).

Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський поставив завдання правоохоронним органам дати оцінку діям працівникам Державного бюро розслідувань, які допустили вилучення військових приладів з військових частин Повітряних сил Збройних сил України, що поставило під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони (ППО) України", — сказано в ньому.

Зазначено, що Зеленський висловив глибоку стурбованість діями ДБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, які безпосередньо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави.

"Керівникам СБУ та ДБР — негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх працівників та вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль", — заявив Президент.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський має намір внести у Верховну Раду законопроєкти про порядок призначення директорів Національного антикорупційного бюро і Держбюро розслідувань з урахуванням висновків Конституційного Суду.

Президент Володимир Зеленський обговорив з Національною радою реформ концепцію реформування митниці.

Тим часом, 34,6% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", проголосували б за чинного Президента Володимира Зеленського, хоча ще недавно йому довіряв кожен другий українець, 11,4% — за колишнього Президента Петра Порошенка на виборах глави держави, а 11,2% — за співголову фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка.