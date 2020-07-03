підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 липня 2020, пʼятниця, 20:52 8
Президент 2020-07-03T23:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський попросив розібратися з ДБР, яке забрало обладнання ППО

Зеленський попросив розібратися з ДБР, яке забрало обладнання ППО

Кира Молчанова
Президент України, Володимир Зеленський, ДБР
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський просить правоохоронців дати правову оцінку діям Державного бюро розслідувань (ДБР), яке вилучило обладнання протиповітряної оборони (ППО).

Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський поставив завдання правоохоронним органам дати оцінку діям працівникам Державного бюро розслідувань, які допустили вилучення військових приладів з військових частин Повітряних сил Збройних сил України, що поставило під загрозу бойову готовність частин протиповітряної оборони (ППО) України", — сказано в ньому.

Зазначено, що Зеленський висловив глибоку стурбованість діями ДБР щодо втручання в діяльність Повітряних сил, які безпосередньо впливають на виконання завдань з охорони повітряного простору держави.

"Керівникам СБУ та ДБР — негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх працівників та вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль", — заявив Президент.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський має намір внести у Верховну Раду законопроєкти про порядок призначення директорів Національного антикорупційного бюро і Держбюро розслідувань з урахуванням висновків Конституційного Суду.

Президент Володимир Зеленський обговорив з Національною радою реформ концепцію реформування митниці.

Тим часом, 34,6% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", проголосували б за чинного Президента Володимира Зеленського, хоча ще недавно йому довіряв кожен другий українець, 11,4% — за колишнього Президента Петра Порошенка на виборах глави держави, а 11,2% — за співголову фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка.

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський ДБР

Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ
Абітурієнтам з окупованих Донбасу і Криму дозволили вступати в усі українські виші без ЗНО
Новини
"Металург" їде додому. У футболістів ще одного українського клубу виявили COVID-19 22:49
В Україні заблокували схему зловживань з ПДВ, яка завдала шкоди бюджету на 9 млрд гривень 22:17
Українці зможуть отримати короткострокові туристичні дозволи на проживання в Туреччині 22:03
Скріншот: youtube/TRT World Now
На фабриці феєрверків в Туреччині стався вибух: кількість постраждалих наблизилася до 100, 4 людини загинули 21:59
Від вибуху гранати у полтавському офісі партії Бойка постраждала дівчина 21:19
більше новин
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
"Шавки, бл*!", – керівник Суспільного Аласанія обізвав журналістів, його вимагають звільнити 16:25
Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси 17:27
НПФ "Династія" від ICU став кращим пенсійним фондом України в 2020 році 20:14
більше новин
Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі 21:50
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:46
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає 09:35
більше новин
Кабмін встановив виплати постраждалим від повені в Карпатах: заплатять від 20 тисяч до 300
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok