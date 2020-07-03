підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 липня 2020, пʼятниця, 20:12 5
Бізнес 2020-07-03T21:00:02+03:00
Українські Новини
ОККО планує побудувати гірськолижний курорт у Львівській області за $500 млн

ОККО планує побудувати гірськолижний курорт у Львівській області за $500 млн

Кира Молчанова
ОККО, Славське, Гірськолижний курорт
Гірські лижі. Фото: Pixabay
Гірські лижі. Фото: Pixabay

Компанія ОККО планує побудувати гірськолижний курорт у Львівській області за 500 млн доларів.

Про це Українським Новинам повідомили в ОККО.

"ОККО планує побудувати на території Славської об'єднаної територіальної громади (ОТГ) сучасний гірськолижний курорт. Поява сучасного курорту — це інвестиції в розвиток регіону, нові робочі місця, здоровий спосіб життя", — сказано в ньому.

ОККО підкреслили, що з метою будівництва гірськолижного курорту, компанії групи OKKO протягом останнього року отримали в установленому законом порядку право власності на земельні ділянки на території Славської ОТГ і процес отримання земельних ділянок перебуває на етапі завершення.

Уточнюється, що під гірськолижний курорт планується задіяти гори Тростян, Погар, Високий Верх, Чорна Ріпа, де і будуть розташовані гірськолижні траси.

Наголошується, що загальний орієнтовний термін реалізації проекту становить 3-5 років, попередній обсяг інвестицій - близько 500 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів України може ввести додаткові обмеження щодо курортів. Зокрема, в Одесі.

Поки європейські країни думають над тим, як дозволити туристам безпечно відпочивати у них найближчим часом, Українська асоціація туристичних агентств зазначила, що багато туристичних компаній опрацьовують варіанти переходу на організацію відпочинку в Україні.

OKKO Group - це всеукраїнський холдинг компаній, флагманом якого є "Концерн Галнафтогаз" (оператор мережі АЗК "ОККО").

В мережу АЗК "ОККО" входить понад 400 АЗК.

У структурі компанії діє 41 ресторан, які працюють під брендами A la minute, PastaMia і Meiwei.

Підрозділу "Концерну Галнафтогаз" займаються також реалізацією товарів через магазини на АЗК, продажем нафтопродуктів великим і дрібним оптом, надають послуги з експертизи якості палива, зберігання та транспортування нафтопродуктів.

У мережі "ОККО" діють 10 нафтобаз і 16 стаціонарних і мобільних лабораторій з контролю якості нафтопродуктів.

Кінцевим бенефіціаром компанії є бізнесмен Віталій Антонов.

Більше новин про: ОККО Славське Гірськолижний курорт

Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ
Абітурієнтам з окупованих Донбасу і Криму дозволили вступати в усі українські виші без ЗНО
Новини
Пекельна спека під +40, але місцями накриє град і шквали. Прогноз погоди на 4 липня 21:00
Зеленський попросив розібратися з ДБР, яке забрало обладнання ППО 20:52
Українці заздрять білорусам, бо ті живуть у "тихій і спокійній країні", – Лукашенко 20:41
НПФ "Династія" від ICU став кращим пенсійним фондом України в 2020 році 20:14
ОККО планує побудувати гірськолижний курорт у Львівській області за $500 млн 20:12
більше новин
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
"Шавки, бл*!", – керівник Суспільного Аласанія обізвав журналістів, його вимагають звільнити 16:25
Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси 17:27
НПФ "Династія" від ICU став кращим пенсійним фондом України в 2020 році 20:14
більше новин
Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі 21:50
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:46
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає 09:35
більше новин
Кабмін встановив виплати постраждалим від повені в Карпатах: заплатять від 20 тисяч до 300
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok