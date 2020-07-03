ОККО планує побудувати гірськолижний курорт у Львівській області за $500 млн

Компанія ОККО планує побудувати гірськолижний курорт у Львівській області за 500 млн доларів.

Про це Українським Новинам повідомили в ОККО.

"ОККО планує побудувати на території Славської об'єднаної територіальної громади (ОТГ) сучасний гірськолижний курорт. Поява сучасного курорту — це інвестиції в розвиток регіону, нові робочі місця, здоровий спосіб життя", — сказано в ньому.

ОККО підкреслили, що з метою будівництва гірськолижного курорту, компанії групи OKKO протягом останнього року отримали в установленому законом порядку право власності на земельні ділянки на території Славської ОТГ і процес отримання земельних ділянок перебуває на етапі завершення.

Уточнюється, що під гірськолижний курорт планується задіяти гори Тростян, Погар, Високий Верх, Чорна Ріпа, де і будуть розташовані гірськолижні траси.

Наголошується, що загальний орієнтовний термін реалізації проекту становить 3-5 років, попередній обсяг інвестицій - близько 500 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет міністрів України може ввести додаткові обмеження щодо курортів. Зокрема, в Одесі.

Поки європейські країни думають над тим, як дозволити туристам безпечно відпочивати у них найближчим часом, Українська асоціація туристичних агентств зазначила, що багато туристичних компаній опрацьовують варіанти переходу на організацію відпочинку в Україні.

OKKO Group - це всеукраїнський холдинг компаній, флагманом якого є "Концерн Галнафтогаз" (оператор мережі АЗК "ОККО").

В мережу АЗК "ОККО" входить понад 400 АЗК.

У структурі компанії діє 41 ресторан, які працюють під брендами A la minute, PastaMia і Meiwei.

Підрозділу "Концерну Галнафтогаз" займаються також реалізацією товарів через магазини на АЗК, продажем нафтопродуктів великим і дрібним оптом, надають послуги з експертизи якості палива, зберігання та транспортування нафтопродуктів.

У мережі "ОККО" діють 10 нафтобаз і 16 стаціонарних і мобільних лабораторій з контролю якості нафтопродуктів.

Кінцевим бенефіціаром компанії є бізнесмен Віталій Антонов.