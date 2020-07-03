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03 липня 2020, пʼятниця, 18:16 13
ЗМІ 2020-07-03T19:30:02+03:00
Українські Новини
"Такі довбо@би, як ти, створюють мені проблеми". У Києві мер Кличко потрапив у скандал з відомим руфером

"Такі довбо@би, як ти, створюють мені проблеми". У Києві мер Кличко потрапив у скандал з відомим руфером

Елизавета Кесельман
Mustang Wanted, руфер, Руфер Мустанг, Віталій Кличко, Мер Києва, Київ

В інтернеті оприлюднили запис діалогу відомого київського руфера Григорія Кириленко, який більш відомий, як Mustang Wanted і чоловіка, чий голос схожий на мера Києва Віталія Кличка. Аудіозапис розмови опублікував YouTube-канал Skrypin.ua.

Відомо, що конфлікт стався на Пішохідному мосту. Про нього повідомив журналіст телеканалу "Ісландія" Сергій Гришин. Як зазначив журналіст, на місце виїхали дві патрульні машини, після чого на мосту Кличко перебував з невідомими особами.

Скріншот: facebook/Сергій ГрішинСкріншот: facebook/Сергій Грішин

Діалог руферу вдалося записати частинами на диктофон. На записі можна почути, як людина з голосом, схожим на голос Віталія Кличка, висловлюється нецензурною лексикою та обзиває руфера довбо@бом і обіцяє "рихтувати творчих людей". Також фігурують такі фрази: "Ти створюєш мені проблеми", "Звичайно, коли такі довбо@би, як ти тут лазять", "Коли людина починає бикувати, у нас на вулиці прочищали мізки".

 

Крім цього, імовірно Кличко заявив, що руфера "потрібно в армію послати", однак той зазначив, що брав участь в АТО і був у Донецькому аеропорту 5 днів і в Широкино.

В кінці бесіди Кличко попросив поліцейських прочитати руферу лекцію, щоб тому в наступний раз не хотілося лазити.

Mustang Wanted (Григорій Кириленко, справжнє ім'я Павло Геннадійович Ушивець) — український руфер, син музиканта, рок-виконавця власних пісень Геші (Геннадія) Ушивця.

Як повідомляли Українські Новини, мер Києва Кличко вимагає від правоохоронців розслідувати діяльність будівельної мафії.

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