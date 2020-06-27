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  • Кличко офіційно звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати діяльність будівельної мафії
27 червня 2020, субота, 16:22 319
Політика 2020-06-27T18:00:01+03:00
Українські Новини
Кличко офіційно звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати діяльність будівельної мафії

Кличко офіційно звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати діяльність будівельної мафії

Ольга Фандорина
Віталій Кличко
Віталій Кличко. Фото: прес-служба
Віталій Кличко. Фото: прес-служба

Віталій Кличко звернувся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР з розслідування фактів корупції забудовників, викладених у матеріалах журналістів. Про це мер Києва заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Фейсбук.

Він написав, що вчора журналісти вийшли з розслідуванням про будівельної мафії.

«Тому, щоб розслідування журналістів стало розслідуванням правоохоронців, я звертаюся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР, щоб вони розслідували факти корупції забудовників, викладені в розслідуванні журналістів. Не важливо, яку політичне забарвлення мають корупціонери. Я прошу діяти за законом», – сказав Кличко.

Мер Києва зазначив, що спілкувався з журналістами протягом цього розслідування, і подякував їм за надані матеріали.

«Моя позиція чітка – нульова толерантність до корупції! Готовий надати свою допомогу в тому, щоб корупціонери були покарані», – резюмував Кличко.

Вчора ЗМІ опублікували копії документів, які могли перебувати на комп'ютері одного з фігурантів справи, де в жовтні минулого року силовики проводили обшуки, що стосуються нібито розкрадань на київських тендерах.

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