Кличко офіційно звернувся до правоохоронців з вимогою розслідувати діяльність будівельної мафії

Віталій Кличко звернувся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР з розслідування фактів корупції забудовників, викладених у матеріалах журналістів. Про це мер Києва заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Фейсбук.

Він написав, що вчора журналісти вийшли з розслідуванням про будівельної мафії.

«Тому, щоб розслідування журналістів стало розслідуванням правоохоронців, я звертаюся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР, щоб вони розслідували факти корупції забудовників, викладені в розслідуванні журналістів. Не важливо, яку політичне забарвлення мають корупціонери. Я прошу діяти за законом», – сказав Кличко.

Мер Києва зазначив, що спілкувався з журналістами протягом цього розслідування, і подякував їм за надані матеріали.

«Моя позиція чітка – нульова толерантність до корупції! Готовий надати свою допомогу в тому, щоб корупціонери були покарані», – резюмував Кличко.

Вчора ЗМІ опублікували копії документів, які могли перебувати на комп'ютері одного з фігурантів справи, де в жовтні минулого року силовики проводили обшуки, що стосуються нібито розкрадань на київських тендерах.