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01 липня 2020, середа, 14:27 170
Вибори 2020-07-01T16:30:03+03:00
Українські Новини
Симпатії киян схиляються на бік діючого міського голови Кличка, – політолог

Симпатії киян схиляються на бік діючого міського голови Кличка, – політолог

Сергій Паламаренко
Віталій Кличко, Мер Києва, Місцеві вибори-2020, Олександра Решмеділова
Олександра Решмеділова. Фото з відкритих джерел
Олександра Решмеділова. Фото з відкритих джерел

Соціологічні опитування в червні демонструє впевненість позицій діючого мера Києва Віталія Кличка.

Про це заявила в ефірі "4 каналу" політолог Олександра Решмеділова.

"Згідно останньої соціології ситуація в Києві наступна: в Київраду "слуги" заходять з досить непоганим результатом, а от симпатії киян схиляються на бік діючого міського голови Кличка та цю ситуацію "слугам народу" перебити буде важко. Тим більше, що кияни очікують, що Президент підтримає Кличка", - таку думку висловила Решмедилова.

Політолог зазначила, що лише частина кандидатів на посаду мера Києва працюють з виборцями. Інші ж кандидати не намагаються вирішувати реальні проблеми жителів Києва.

"Якщо подивитися, хто яку роботу проводить, то бачимо, що пан (Микола) Тищенко рухається згідно методички: це і борди, інша соціальна діяльність, адресна допомога. Інші кандидати більше змагаються за мікрофон журналістів, ніж за серця та уми киян, тому результативність може бути різна", - впевнена політолог Решмеділова.

Раніше стало відомо, що червневе опитування всеукраїнської громадської організації (ВГО) "Передові правові ініціативи" продемонстрував збереження мешканцями Києва своїх уподобань - за чинного міського голову Києва Кличка готові проголосувати 35,03%, за народного депутата, кандидата від партії "Слуга народу" Миколу Тищенка – 18,83% киян. Таким чином Віталій Кличко та Микола Тищенко зберегли лідерські позиції в опитуванні виборців. Як і за результатами травневого опитування результати соціології показують, що висунення Тищенка в мери Києва підвищує шанси перемоги кандидата від "Слуги народу".

У разі, якщо кандидатом від "Слуги народу" буде визначений Віктор Ляшко, то він набирає лише 5,83% голосів. Також за такого сценарія зростає підтримка діючого мера Києва Віталія Кличка, за якого готові проголосувати 38,41% виборців.

Опитування ВГО "Передові правові ініціативи" констатувало, що 33,01% киян вважають, що Президент України Володимир Зеленський на виборах мера столиці має підтримати Віталія Кличка. На 2-му місці за президентською підтримкою на посаду мера Києва опинився народний депутат, кандидат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко - 22,55%.

Раніше народні депутати фракції "Слуга народу" звернулися до Зеленського із проханням провести праймеріз на висування кандидата в мери Києва. "Все частіше в засобах масової інформації з'являються повідомлення про те, що проти нинішніх мерів міст, а серед них і проти київського міського голови Віталія Кличка, від політичної партії "Слуга народу" планують кулуарно висунути "технічних" кандидатів, які не матимуть шансів на перемогу у місцевих виборах. Для запобігання будь-яких звинувачень проти партії "Слуга народу", зокрема, у фальсифікації, маніпуляції та домовленості з корумпованими елітами, вважаємо за необхідне забезпечити проведення політичною партією "Слуга народу" об'єктивних внутрішньопартійних виборів (праймеріз)", - йдеться в заяві нардепів "Слуги народу".

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