підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 липня 2020, пʼятниця, 10:55 7
Економіка 2020-07-03T14:00:03+03:00
Українські Новини
За пів року Україна збільшила імпорт газу на 24%

За пів року Україна збільшила імпорт газу на 24%

Григорий Яковенко
Газ, ГТС, Імпорт газу
Транзит газу, газ. Фото: 112
Транзит газу, газ. Фото: 112

Державне підприємство "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" заявляє, що Україна збільшила імпорт газу на 24%, або на 1,3 млрд куб. м газу до 7 млрд куб. м в січні-червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні Оператора ГТС України", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, імпорт з Словаччини збільшився на 16% до 3,9 млрд куб. м газу, з Угорщини - збільшився на 39% до 2,2 млрд куб. м газу, з Польщі - на 34% до 0,9 млрд куб. м.

Також зазначається, що імпорт з Польщі включає в себе віртуальний реверс в обсязі 0,5 млрд куб. м газу і 1,2 млрд куб. м газу з Угорщини.

Водночас в червні імпорт газу збільшився на 9%, або на 154 млн куб. м газу до 1,8 млрд куб. м газу порівняно з червнем 2019 року. Уточнюється, що всього з початку року за short-haul в Україну було транспортовано 3,7 млрд куб. м, фактично 100% яких було закачано трейдерами в ПСГ в режимі "митний склад".

Як повідомляли Українські Новини, як перевести куби газу в кіловат-години: проста і зрозуміла інструкція.

Також Міненерго обговорює перегляд норми споживання газу населенням без лічильника.

Більше новин про: Газ ГТС Імпорт газу

Захворюваність на коронавірус в Київській області збільшилася. Де найбільше заражених
Захворюваність на коронавірус трохи впала, а смертність зросла вдвічі
Новини
Після незначного падіння минулого тижня долар в обмінниках стрімко пішов вгору 13:29
Писарук вимагає повністю закрити справу Писарука-Бахматюка 13:17
Біля аеропорту "Київ" спалахнула масштабна пожежа, затримується транспорт 12:51
Кількість нових випадків коронавірусу у Києві продовжує зростати 12:45
Кількість областей, не готових до пом'якшення карантину, зменшилася 12:20
більше новин
Біля аеропорту "Київ" спалахнула масштабна пожежа, затримується транспорт 12:51
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
Від звільнення Терентьєва антимонопольна сфера України тільки виграє, — колишня Держуповноважена АМКУ 15:00
Держава втратить понад 9 млрд гривень на різкому підвищенні акцизів, - дослідження 12:03
більше новин
Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі 21:50
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:46
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
більше новин
Нацбанк знизив гривню на 41,01 коп. Курс валют у п'ятницю
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok