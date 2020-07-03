За пів року Україна збільшила імпорт газу на 24%

Державне підприємство "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" заявляє, що Україна збільшила імпорт газу на 24%, або на 1,3 млрд куб. м газу до 7 млрд куб. м в січні-червні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні Оператора ГТС України", передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, імпорт з Словаччини збільшився на 16% до 3,9 млрд куб. м газу, з Угорщини - збільшився на 39% до 2,2 млрд куб. м газу, з Польщі - на 34% до 0,9 млрд куб. м.

Також зазначається, що імпорт з Польщі включає в себе віртуальний реверс в обсязі 0,5 млрд куб. м газу і 1,2 млрд куб. м газу з Угорщини.

Водночас в червні імпорт газу збільшився на 9%, або на 154 млн куб. м газу до 1,8 млрд куб. м газу порівняно з червнем 2019 року. Уточнюється, що всього з початку року за short-haul в Україну було транспортовано 3,7 млрд куб. м, фактично 100% яких було закачано трейдерами в ПСГ в режимі "митний склад".

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