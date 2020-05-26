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  • Вместо 500 тыс рабочих мест в бюджетной сфере, Кабмин пока может отчитаться о 142 тыс рабочих мест "в целом"
26 мая 2020, вторник, 06:43 243 Документ
Кабмин 2020-05-26T07:30:02+03:00
Українські Новини
Вместо 500 тыс рабочих мест в бюджетной сфере, Кабмин пока может отчитаться о 142 тыс рабочих мест "в целом"

Вместо 500 тыс рабочих мест в бюджетной сфере, Кабмин пока может отчитаться о 142 тыс рабочих мест "в целом"

Ирина Дорофейчук
Безработица, Пенсионный фонд, Трудоустройство, Минэкономики, Шмыгаль, Новые рабочие места
Трудовая книжка. Фото: ukrainianwall.com
Трудовая книжка. Фото: ukrainianwall.com

В первом квартале нынешнего года в бюджетной сфере экономики Украины было создано немногим более 142 тыс новых рабочих мест. Об этом говорится в официальном ответе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на информационный запрос ИА "Українські Новини".

"По последним данным, предоставленным Пенсионным фондом Украины, в целом по Украине в январе-марте 2020 года в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года количество трудоустроенных на созданные новые рабочие места увеличилось на 2,9 процента и достигло 142,6 тыс человек. В марте 2020 года на созданные рабочие места трудоустроено 39,1 тыс человек", - говорится в документе.

Более поздней статистикой в Минэкономики не обладают. Там пояснили данную ситуацию тем, что подобные данные приходят из Пенсионного фонда по итогам предыдущих месяцев.

В то же время, следует отметить, что как раз в марте-мае в стране был введен карантин. А потому вряд ли новые рабочие места создавались в большом количестве.

Как информировали Українські Новини, в начале апреля текущего года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал создать в экономике Украины полмиллиона новых рабочих мест.

В интервью репортерам Денис Шмыгаль признал, что подобные рабочие места должны быть созданы в простых секторах экономики и за подобную работу будут платить не более 6-8 тыс грн. Но это даст людям возможность продержаться 2-3 месяца в период введенных карантинных ограничений.

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