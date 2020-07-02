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02 липня 2020, четвер, 21:42 6
Європа 2020-07-02T23:00:01+03:00
Українські Новини
Будівлю Європарламенту розграбували за час карантину

Будівлю Європарламенту розграбували за час карантину

Валерия Драгомирова
Карантин, Європарламент, Брюсель, Коронавірус в Бельгії
Європарламент. Фото: Facebook/iryna.gerashchenko
Європарламент. Фото: Facebook/iryna.gerashchenko

Злодії пограбували будівлю Європарламенту в Брюсселі, коли вона пустувала через карантин, який зміг врятувати життя понад 3 млн жителів.

Про це сказано в публікації Politico, пише "Європейська правда".

Мінімум у 50 членів Європарламенту вкрали комп'ютери, планшети та інші предмети з їх офісів, коли вони перебували на дистанційній роботі далеко від Брюсселя під час карантину. Все свідчить про те, що крадіжки сталися, коли будівля була практично порожньою. Злодії рилися в паперах і зламували сейфи в кабінетах євродепутатів, щоб забрати цінні речі.

Німецький євродепутат Ніко Земсротт, у якого вкрали два ноутбуки, заявив, що він розчарований реакцією з боку Генерального директорату з питань безпеки Європарламенту, відомого як DG SAFE.

"Ми майже впевнені, що грабіжники обшукали всі наші речі, тому що залишили безлад", — сказав євродепутат. Він додав, що має інформацію про те, що злодії побували в офісах від 40 до 100 євродепутатів.

У понеділок Земсротт попередив своїх колег про крадіжки в електронному листі і розмістив на YouTube відео, яке показує, як злодії зламали скриньку, а потім, виявивши усередині ключ, відкрили шафу з комп'ютерами. Депутат сказав, що DG SAFE не попередив європарламентарів про крадіжки.

У березні президент Європейського парламенту Давид Сассолі ввів сувору заборону на доступ у приміщення сторонніх відвідувачів і закликав членів і співробітників парламенту залишатися у своїх країнах, щоб запобігти поширенню вірусу. До травня парламент в основному був порожній.

Прессекретар парламенту заявила, що інформація про крадіжки з'явилася в квітні, і у відповідь було "збільшено кількість охоронців, які патрулюють офіси, тоді як інші контролювали доступ в будівлю".

Вона додала, що DG SAFE розслідує крадіжки і підтримує контакт з бельгійською владою.

Прессекретар сказала, що кількість постраждалих не було остаточно визначена, але інші посадові особи кажуть, що злодії обікрали близько 50 євродепутатів.

Відповідно до щорічного бюджету ЄС для Європарламенту, сума коштів на охорону будівель і спостереження за ними становить понад 23 мільйонів євро у 2020 році.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус Український тиждень в Європарламенті перенесли.

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